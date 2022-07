La Première ministre Elisabeth Borne recevra vendredi matin une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 dans un cabinet infirmier à Paris, a annoncé ce jeudi Matignon.

Elisabeth Borne, âgée de 61 ans, fait partie du public cible concernée par ce rappel, pour l’heure ouvert à toutes les personnes au-delà de 60 ans, aux femmes enceintes, mais aussi aux personnes de moins de 60 ans « à risque » ou vivant dans l’entourage de personnes fragiles.

« La deuxième dose de rappel peut être administrée dès 3 mois après le premier rappel pour les personnes âgées de plus de 80 ans ainsi que les résidents en Ehpad et dès 6 mois après le premier rappel pour les autres personnes éligibles », rappelle Matignon dans un communiqué. Au total, quelque 17 millions de Français sont à ce stade concernés par cette seconde dose de rappel, et environ 4 millions de personnes l’ont pour l’heure effectuée.