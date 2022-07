Attaque et contre-attaque. Renaud Muselier a critiqué ce jeudi le comportement des députés de la Nupes à l’Assemblée, une « gauche sale, débraillée, qui crie partout » selon lui, provoquant la colère de plusieurs députés, qui ont rappelé qu’il avait été élu à la tête de la région PACA grâce aux voix de la gauche.

« Vous voyez la gauche sale, débraillée, qui crie partout », a dénoncé le président (ex-LR) de la région Paca sur BFMTV, évoquant « un problème de comportement » des élus de la Nupes lors des débats à l’Assemblée nationale. « Vous représentez la République, vous avez une charge, vous êtes pas dans une cour de récréation. (…) Vous sortez du bac à sable et vous êtes chez les grands. Vous devez essayer de vous comporter à ce niveau », a ajouté l’élu, qui a soutenu Emmanuel Macron à la présidentielle.

Réplique des insoumis

La réplique n’a pas tardé. « En français, ça ne s’appelle pas "crier partout" mais "faire des propositions" pour améliorer la vie des Français », a répondu sur Twitter le député LFI Manuel Bompard. « Mais rester fidèle à ses convictions, c’est difficile à comprendre pour quelqu’un qui a retourné sa veste pour se faire élire avec les macronistes », a ajouté le bras droit du leader insoumis Jean-Luc Mélenchon.

« Ras le bol de ce mépris et de cette condescendance d’élus qui doivent leur élection aux voix de la gauche », a aussi rétorqué sur Twitter Olivier Faure, Premier secrétaire du PS, rappelant que « Muselier n’a gagné que parce que nous nous sommes retirés au second tour pour éviter une triangulaire qui aurait porté le RN à la présidence de PACA ».

« Je n’ai pas fait élire des vice-présidents RN à la tête de l’Assemblée national »

« On n’était pas sale quand on a appelé à faire barrage à l’extrême droite en faisant voter pour Renaud Muselier », remarque aussi le député Générations Benjamin Lucas, sur Europe 1. « Oui bien sûr, nous crions dans l’hémicycle, mais (…) l’histoire de la République est faite de débats houleux, c’est normal, c’est nos convictions qu’on met en jeu. Moi, j’ai été élu parce qu’il y a de la colère et que je dois porter cette colère à l’Assemblée nationale », poursuit le député écologiste.

« Je n’ai pas fait élire des vice-présidents RN à la tête de l’Assemblée nationale. Ça, c’est sale, ça, c’est indigne et ça, c’est très débraillé vis-à-vis de l’histoire de notre République », a-t-il conclu.