Caroline Cayeux et l’homophobie, épisode 32. A juste titre critiquée pour des propos à caractère homophobe tenus en 2012, la maire de Beauvais et ministre déléguée à la Cohésion du territoire, Caroline Cayeux, a toutefois reçu, mardi, le soutien de sa majorité municipale. Un soutien sous la forme d’une tribune, publiée sur Facebook, pour « lutter contre ce déchaînement médiatique » à l’encontre d’une femme « de cœur », « humaniste » et « bienveillante ».

L’adoption pour des couples de même sexe : une « réforme de caprice ». Le mariage pour tous : un « dessein qui va contre la nature ». Voici les propos que Caroline Cayeux tenait en 2012 et qui, depuis son entrée au gouvernement, lui attirent les foudres d'associations de lutte contre l’homophobie, de personnalités ainsi que la colère de membres de la majorité présidentielle. Des propos dont l’intéressée s’est excusée tout en les maintenant. Et mardi, sa majorité municipale a conclu une tribune de soutien affirmant que « Caroline Cayeux n’est pas homophobe ».

Une mairie qui respecte la loi

Le texte, publié in extenso sur la page Facebook de son premier adjoint à la mairie de Beauvais, Franck Pia, entend affirmer qu’avec « Caroline Cayeux, tous différents et tous bienveillants ». En premier lieu, la tribune rappelle que la mairie « célèbre l’union et le mariage pour tous depuis le 17 mai 2013 ». C’est à cette date que la possibilité de se marier entre personnes du même sexe a été inscrite dans la loi.

La majorité municipale précise aussi avoir signé une charte « engageant à ne tenir aucun propos à caractère raciste, sexiste, homophobe, xénophobe ou toute autre forme de discrimination ». Sur la maire et ministre, la majorité municipale de Beauvais affirme qu’elle est une femme « de conviction et de cœur », qu’elle fait preuve « d’humanisme », « d’engagement pour l’égalité », de « bienveillance ».

Et c’est vrai, la ministre l’a reconnu elle-même, elle a « beaucoup d’amis parmi ces gens-là ». Si son équipe municipale martèle que « Caroline Cayeux n’est pas homophobe », ce sera à la justice, saisie par des associations, de décider si ses propos, eux, l’étaient.