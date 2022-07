Alors qu’un hommage a réuni plusieurs centaines de personnes lundi soir devant l’Hôtel de ville d’Angers, d’autres réactions se sont fait entendre sur les réseaux sociaux depuis le triple homicide d’Angers. Trop pour les familles des victimes qui, par la voix de leurs avocats, ont dénoncé lundi « la récupération politique » de ce « terrible drame ».

« Nous souhaitons inviter chacun à la retenue et au respect des défunts, de leurs familles et de leurs amis », écrivent Sandra Chirac Kollarik et Pascal Rouiller, avocats des familles de deux des trois victimes. « Leur douleur extrême ne fera l’objet d’aucune récupération, politique ou militante, car tel n’est pas leur volonté », ajoutent les avocats.

Réactions de Le Pen, Ciotti…

Trois jeunes gens âgés de 16, 18 et 20 ans dont deux sont issus de la communauté de Wallis-et-Futuna ont été tués à coups de couteau dans la nuit de vendredi à samedi à Angers par un réfugié politique soudanais de 32 ans. L’homme a été mis en examen pour meurtres aggravés, tentatives de meurtres et agressions sexuelles. Il a été écroué dimanche soir.

« Des familles brisées. Des pères et des mères de famille qui ne reverront plus leur enfant. Ce qui s’est passé hier à #Angers est un drame et j’ai une pensée émue pour les proches des victimes. Jusqu’à quand allons-nous laisser notre jeunesse se faire tuer ? », a notamment réagi sur Twitter la présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale Marine Le Pen.

« Immense émotion et colère après le meurtre de 3 jeunes à #Angers par un réfugié politique soudanais déjà connu de la police. Pour tout étranger criminel ou délinquant, la réponse doit être la prison et l’avion », a ajouté le député LR des Alpes Maritimes Eric Ciotti, toujours sur Twitter.