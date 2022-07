« Où voyez-vous que je compare Macron et Pétain ? (…) Bien sûr que non Emmanuel Macron n’est pas Philippe Pétain », a déclaré Mathilde Panot sur franceinfo ce lundi. La présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale, est sous le feu des critiques depuis un tweet dans lequel elle reproche à Emmanuel Macron d’avoir « rendu honneur à Pétain » en 2018.

Samedi, à l’occasion de la commémoration de la Rafle du Vel d’Hiv, elle avait tweeté : « il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Vel d’Hiv. Ne pas oublier ces crimes, aujourd’hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN ». Ce tweet a suscité l’indignation de plusieurs membres de la majorité, mais aussi de membres de la Nupes et du RN.

Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du #VeldHiv

Ne pas oublier ces crimes, aujourd’hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN ! — Mathilde Panot (@MathildePanot) July 16, 2022

Ceux qui critiquent son tweet « ne l’ont pas bien lu »

« Non il n’y a pas de suppression du tweet ! », a-t-elle affirmé, en demandant « ce qui est faux factuellement dans ce que j’ai écrit ? ». « Ce que j’ai voulu dire avec ce tweet, c’est que non seulement il y a 89 députés RN à l’Assemblée nationale, ce qui (…) nous fait dire qu’il faut toujours continuer la lutte contre les théories et les idées d’extrême droite, racistes et antisémites, mais aussi qu’il n’est pas admissible de rendre hommage à Pétain ».

Elle fait référence aux propos d’Emmanuel Macron qui, en 2018, avait qualifié Pétain de « grand soldat » durant la Première Guerre mondiale, même s’il a ensuite « conduit des choix funestes ». Pour Mathilde Panot, ceux qui critiquent son tweet « ne l’ont pas bien lu ». « Le tweet est une manière de rendre hommage à ces personnes mortes parce que juives, et une manière de lancer l’alerte sur le moment politique que nous vivons ».