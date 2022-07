« Honte », « abject », « nausée » : un tweet de la cheffe de file des députés LFI Mathilde Panot, reprochant notamment à Emmanuel Macron d’avoir « rendu honneur à Pétain » en 2018, suscite une volée de réactions indignées dans la majorité au jour des commémorations de la Rafle du Vel d’Hiv.

« Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la Rafle du Vel d’Hiv. Ne pas oublier ces crimes, aujourd’hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN », a tweeté samedi la cheffe de file des députés LFI Mathilde Panot. En 2018, Emmanuel Macron avait qualifié Pétain de « grand soldat » durant la Première Guerre mondiale, même s’il a ensuite « conduit des choix funestes ».

Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du #VeldHiv

Ne pas oublier ces crimes, aujourd’hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN ! — Mathilde Panot (@MathildePanot) July 16, 2022

« Aucune limite dans l’indécence »

Et dimanche après-midi, le chef de l’Etat commémore à Pithiviers (Loiret) le 80e anniversaire de la Rafle du Vel d’Hiv en inaugurant, en compagnie de rescapés, un nouveau lieu de mémoire dans l’ancienne gare de la ville. Cérémonie à laquelle des élus du Rassemblement national ont aussi été invités, par tradition républicaine, a détaillé l’Elysée, sans préciser s’ils seraient présents. Le ministre chargé des Transports, Clément Beaune, a appelé Mathilde Panot à retirer son tweet et à présenter « ses excuses à la France, vite ». « Au-delà de la honte. On n’ose y croire », a-t-il réagi sur le même réseau social.

Relayant cet appel à retirer le tweet polémique, la députée Renaissance Prisca Thévenot a affirmé dimanche sur CNews que LFI avait « réussi à gagner la palme de l’abject, de l’indigne ». « Instrumentaliser la Shoah sans écrire le mot "juif ", après avoir voté plusieurs amendements avec le RN. LFI n’est plus à une contorsion idéologique près. C’est indigne de la mémoire des victimes, c’est une fille d’enfants cachés qui vous le dit », a écrit sur Twitter l’ex-ministre Emmanuelle Wargon.

Pour le sénateur RDPI à majorité En Marche Julien Bargeton, « il ne s’agit pas d’un dérapage. C’est la conséquence de l’attitude systématique consistant à faire de tout sujet une occasion de conflit, sans respect pour la mémoire ou la République ». « Quelle honte ! », « La nausée », « Aucune limite dans l’indécence », ont encore réagi respectivement les ministres Agnès Firmin Le Bodo, Isabelle Rome et Olivier Dussopt. Le hashtag #PanotDemission était en top tendance sur Twitter ce dimanche matin.