Ces regrets exprimés dans Le Parisien ne suffiront pas. Empêtrée dans une polémique concernant des propos qu’elle a tenus en 2013 sur le mariage pour tous et qu'elle a maintenus mardi dernier, la ministre des Collectivités territoriales pourrait être poussée vers la sortie. Selon les informations de France Info, Caroline Cayeux et son équipe ont appris qu’une dizaine de parlementaires et des anciens ministres avaient signé une tribune remettant en cause son maintien au sein du gouvernement.

Le document devrait sortir en fin de semaine prochaine assure le média, qui précise que Matignon est au courant. Au courant et très impliqué dans cette affaire puisque l’interview donnée par Caroline Cayeux au Parisien/Aujourd’hui en France ce vendredi, aurait même été relue avant validation.

Un conseiller indique à France Info que Caroline Cayeux pour sa part rédigé une lettre d’excuses à plusieurs associations de lutte contre l’homophobie. Là encore, un courrier relu par Isabelle Lonvis-Rome, ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances.