EN DIRECT : D’après Gérald Darmanin, LFI et le RN sont des « ennemis », le PS et LR « des adversaires »...

Mariée et mère d’un enfant, Agnès Firmin Le Bodo est une passionnée de sports, après avoir pratiqué le patinage et le tennis.

A l’Assemblée, cette femme de 53 ans a siégé durant les cinq dernières années à la commission des Affaires sociales et s’était investie sur le projet de loi de bioéthique et la PMA pour toutes. Elle présidait la commission spéciale dédiée à ce texte. Durant la crise du coronavirus, alors que l’Assemblée était au ralenti, elle avait retrouvé son officine au Havre : « Ma place était d’abord là. »

Fière et honorée de la confiance accordée @EmmanuelMacron et @Elisabeth_Borne . Elle m’oblige. Les attentes de nos concitoyens et des professionnels sur les enjeux de santé sont cruciaux, je les connais. Être ministre, c’est servir, j’y mettrai toute mon énergie. Avec vous ! pic.twitter.com/vy6EEJH9xa

Gérald Darmanin ( @GDarmanin ) estime que La France Insoumise et le Rassemblement national sont "des ennemis", les LR et les socialistes "des adversaires" pic.twitter.com/im0Sy0bjPP

« Il y a des gens à gauche, capables de construire avec nous et il y a des gens à droite, capables de construire avec nous », a assuré le ministre de l’Intérieur ce mardi matin sur BFMTV. « Le Front national et la France insoumise sont nos ennemis. Le LR ou les socialistes sont nos adversaires et je pense qu’en démocratie, ça compte, cette distinction », a déclaré Gérald Darmanin.

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live ! On va suivre tout au long de la journée les informations politiques de l’Hexagone. Le gouvernement s’installe après un remaniement qui a été loin de bouleverser le casting de l’exécutif, qui a opté pour le recyclage. Les oppositions aiguisent leurs armes et une motion de censure contre le gouvernement doit être posée par La France Insoumise mercredi. En attendant, Elisabeth Borne prépare son discours de politique générale et l’Assemblée nationale va se pencher sur la loi de sécurité sanitaire.