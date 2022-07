Remaniement EN DIRECT : Olivier Véran va être nommé porte-parole du gouvernement en remplacement d'Olivia Grégoire...

9h11 : Qui pour remplacer Damien Abad ?

Des rumeurs circulent quant à l’éviction de Damien Abad du ministère des Solidarités et des Personnes handicapées. Faisant l’objet d’une enquête du parquet de Paris pour tentative de viols, il serait remplacé par l’ancienne ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants Geneviève Darrieussecq. Elle est aujourd’hui députée de la 1re circonscription des Landes et originaire du groupe MoDem.