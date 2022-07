C’est un rendez-vous très attendu. Le 6 juillet prochain, Élisabeth Borne va prononcer son discours de politique générale. Mais d’après une information de nos confrères de RTL​, le nouveau gouvernement​ et sa composition pourraient être eux aussi annoncés, dès ce lundi. Après les élections législatives qui n’ont donné qu’une majorité relative au gouvernement, la Première ministre continue de travailler sur le prochain gouvernement et devrait annoncer au moins quatre nouveaux noms et une dizaine de portefeuilles complétés.

La question du maintien de Damien Abad

Premier casse-tête, la parité. Elisabeth Borne doit d’abord remplacer les ministres battues aux législatives, en l’occurrence trois femmes, Amélie de Montchalin à la Transition écologique, Brigitte Bourguignon à la Santé ou encore Justine Bénin à la Mer. A celles-ci s’ajoute la ministre des Outre-mers Yaël Braun-Pivet, élue à la présidence de l’Assemblée nationale. La question du maintien de Damien Abad comme ministre des Solidarités se pose aussi, alors que le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative de viol après la plainte d’une femme le visant pour des faits qui se seraient déroulés lors d’une fête en 2010.

Ce matin sur LCI, la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a précisé que ce remaniement pourrait être « envisagé lundi ou mardi ». « Nous faisons tout pour que l’été ne soit pas gâché par rien (…) Le gouvernement n’a pas attendu et nous allons, dès la semaine prochaine, continuer à échanger pour trouver une sortie de crise. L’idée que nos compatriotes ne puissent pas partir en vacances n’est pas une option viable », a ajouté Olivia Grégoire.

🔴🗣️ Grèves : "Le gouvernement n'a pas attendu et nous allons, dès la semaine prochaine, continuer à échanger pour trouver une sortie de crise. L'idée que nos compatriotes ne puissent pas partir en vacances n'est pas une option viable", assure @oliviagregoire | @DamienFleurot. pic.twitter.com/5rDmMh0JcK — LCI (@LCI) July 1, 2022

En attendant, Elisabeth Borne s’est entretenue ce vendredi avec le président de la République pour lui présenter les conclusions des rendez-vous conduits cette semaine avec les chefs de file des forces politiques, d’Aurore Bergé lundi pour le groupe Renaissance à Mathilde Panot pour le groupe LFI jeudi soir.

Le remaniement devrait avoir lieu « en toute cohérence », dixit Olivia Grégoire, avant la déclaration de politique générale d’Élisabeth Borne devant le Parlement mercredi… et l’équation s’annonce compliquée !