Ces élections législatives sous la Ve République ont connu des résultats historiques, marqués par l’explosion des scores du Rassemblement national et l’échec du parti présidentiel à obtenir une majorité absolue à l’Assemblée. 20 Minutes va donc continuer à suivre et à compiler pour vous en direct les événements de cette nouvelle journée politique. Cette semaine, Emmanuel Macron a confié une mission à Elisabeth Borne : sonder si un « accord de gouvernement » est possible. Un challenge qui s’annonce ardu alors que certains dans la majorité n’y croient pas eux-mêmes et que les oppositions ont déjà refusé de servir de « béquille ». Et alors que deux vice-présidents RN ont été élus à l’Assemblée nationale et qu'Eric Coquerel, député LFI, a pris la tête de la stratégique commission des finances, restez connectés avec nous pour ne rien louper de cette nouvelle journée cruciale qui fleure déjà bon les moult réactions à cette élection.