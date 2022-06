« Nous sommes dans un contexte de pandémie et donc il faut prendre ses précautions », a déclaré ce mercredi le député du Val-de-Marne Louis Boyard. Mais l’élu Nupes ne faisait pas référence à la septième vague de Covid-19 dans laquelle se trouve actuellement la France. Non, Louis Boyard, parle d'« une pandémie de racisme, une pandémie d’antisémitisme, une pandémie d’islamophobie ! », liée à la montée du Rassemblement national.

« Comment ça se fait que ce qui était anormal il y a 20 ans est normal aujourd’hui ? Où sont les hommes et femmes d’Etats qui, comme Jacques Chirac et Simone Veil ne composaient jamais ni avec le racisme, ni avec l’antisémitisme ? », a-t-il interrogé. Poursuivant sur sa métaphore filée, Louis Boyard a déclaré : « Je reste fidèle à mes principes. Face au Rassemblement national, je respecte les gestes barrières. » Il a ainsi invité les Français et le président de la République « à ne pas serrer la main au Rassemblement national ».