Un 10e groupe politique a été lancé ce mardi à l’Assemblée nationale, regroupant notamment des élus d’outre-mer, des nationalistes corses et des centristes, s’inscrivant dans l’opposition, a annoncé son coprésident Bertrand Pancher. Avec 15 membres – le nombre minimum pour constituer un groupe – il s’intitule « Libertés, indépendants, outre-mer, territoires ». La dénomination « UTiles » (Ultramarins, territoires, insularités, liberté, égalité et solidarités) avait auparavant été évoquée.

.@BertrandPancher annonce la création d'un dixième groupe à l'Assemblée nationale, qu'il présidera : "Libertés, Indépendance, Outre-mer et Territoires."

> Pour l'instant, il est composé de quinze députés.#DirectAN pic.twitter.com/MGOWeOdyxg — LCP (@LCP) June 28, 2022

Ce groupe reprend plusieurs élus du groupe Libertés et territoires de la précédente législature, dont Bertrand Pancher était déjà président, ainsi que trois élus nationalistes corses. Plusieurs députés de l’UDI, formation de centre droit qui n’a pas assez d’élus pour retrouver un groupe distinct, s’y sont joints. L’un d’eux, Christophe Naegelen, assure la co-présidence du nouveau groupe. Plusieurs élus d’outre-mer comme l’ex-LREM Olivier Serva (Guadeloupe), Estelle Youssouffa (Mayotte), Stéphane Lenormand (Saint-Pierre-et-Miquelon) ou Nathalie Bassire (Réunion) en font également partie.

« Nous discuterons les réformes les unes après les autres »

Bertrand Pancher a assuré devant la presse « attendre quelques autres » députés dans ce groupe qui se situe « dans l’opposition », mais a aussi « envie de faire avancer notre pays ». « Nous discuterons les réformes les unes après les autres » et le groupe « va contribuer à ce l’on puisse diriger notre pays de manière plus équilibrée », a-t-il promis.

Les députés du groupe « font le choix de s’inscrire dans une opposition républicaine, libre, indépendante et responsable », ajoute un communiqué, en plaidant pour une « démocratie apaisée ».

Le député socialiste David Habib, critique de l’alliance de gauche Nupes, n’a pas rejoint « Libertés, indépendants, outre-mer, territoires ». Faute de parvenir à former un groupe, il a annoncé de son côté la formation d’un « pôle » de centre gauche avec cinq autres élus de gauche, qui siègeront parmi les non-inscrits. David Habib s’est donné « jusqu’à septembre » pour convaincre d’autres députés de s’y rallier afin de former un groupe en bonne et due forme.