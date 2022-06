Robert Ménard ministre du gouvernement d’Elisabeth Borne ? Une idée que le maire de Béziers n’écarterait pas si l’occasion se présentait. « Je ne vais pas dire non, je dirai « oui je discute », a-t-il répondu dimanche soir sur LCI à l’hypothèse où demain Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron lui proposaient de discuter pour entrer au gouvernement.

« Je le vois, ça fait huit ans que je suis maire, je n’ai pas besoin de grands discours. J’ai besoin d’améliorer les choses. Si je peux les améliorer avec les uns et les autres, je le ferai sans hésiter », a ajouté le maire de Béziers, qui se verrait bien agir sur différents volets.

👉 Une entrée au gouvernement ?



🗣️ @RobertMenardFR, maire de Béziers



"Je dirais oui pour discuter. Pour quoi faire ? Un certain nombre de chantiers sont importants à mes yeux et sont les échecs des cinq années précédentes."



📺 #Le20hdeDarius / @DariusRochebin pic.twitter.com/4CKSaBegql — LCI (@LCI) June 26, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Il y a un certain nombre de chantiers qui sont importants à mes yeux et qui sont les échecs des cinq années précédentes. Sur l’immigration est-ce qu’on ne peut pas imaginer des mesures. Pas l’immigration zéro, ça, personne ne le croit, mais des mesures intermédiaires qui feraient un peu évoluer la situation », a-t-il donné comme exemple. « Sur la sécurité, construire les places de prison dont on a besoin, donner plus de pouvoir à la police municipale. Ce dont j’ai envie, c’est de faire avancer les autres », a-t-il encore ajouté.