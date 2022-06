11h15 : Faut-il inscrire en France le droit à l’avortement dans la Constitution ?

Faut-il aller plus loin pour protéger le droit à l’avortement en France ? Alors que la Cour suprême des États-Unis a autorisé les États américains à interdire cette pratique médicale, le groupe Renaissance (ex-LREM) a annoncé samedi le dépôt d’une proposition de loi visant à inscrire le droit à l’IVG dans le marbre de la Constitution française. « Malheureusement, rien n’est impossible et les droits des femmes sont toujours des droits qui sont fragiles et qui sont régulièrement remis en cause », a expliqué la cheffe de file des députés LREM, Aurore Bergé, qui estime donc nécessaire de prendre dans l’hexagone « des dispositions pour qu’on ne puisse pas avoir demain des revirements qui pourraient exister ». La suite c'est ci-dessous avec Thibaut Chevillard :