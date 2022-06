Ça ne vous aura pas échappé, l’exécutif traverse une sacrée crise depuis que les résultats des législatives 2022 sont tombés. Dimanche, sur fond d’une abstention très élevée à 53.77 %, ça a été la douche froide pour Emmanuel Macron. La coalition présidentielle (Ensemble !) accède à une courte majorité relative avec 245 sièges à l’Assemblée nationale. La Nupes qui avait misé sur l’union des différents partis de gauche pour obtenir cette majorité tant désirée n’y est pas parvenue, avec 142 sièges. Grosse surprise pour le Rassemblement national qui se positionne comme la vraie deuxième force politique avec 89 sièges. Les Républicains et leurs alliés sont, quant à eux, derrière l’extrême droite avec 64 sièges.



Depuis ce 19 juin et durant les prochaines semaines, Emmanuel Macron tente de sortir de l’impasse une Assemblée éclatée en trois ou quatre blocs très polarisés ; marqués par le succès relativement inattendu de l’extrême droite. Et donc, vous risquez fort bien de crouler sous le lexique d’un pouvoir sous tension. Mais pas de panique 20 Minutes est là et on vous explique ce qu’est une majorité absolue – et relative –, le 49.3 soit l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, la motion de censure, la dissolution de l’Assemblée ou encore la gouvernance par ordonnance.