Législatives 2022 EN DIRECT : « Il n’y a pas d'ultimatum et Emmanuel Macron est en attente de savoir quelles sont les lignes rouges des oppositions », assure Olivia Grégoire...

9h41 : Tenue traditionnelle

Lundi soir, Marine Le Pen s’est exprimé en visioconférence à ses nouveaux députés et leur a distillé quelques conseils. Avec, au passage, un commentaire bien senti : « Nous, on n’est pas La France insoumise, on ne vient pas en tongs et en chemisette à fleurs ! » Problème, le propos vise notamment Moetai Botherson, député de la 3e circonscription de Polynésie française. Et sa chemise et ses tongs, ainsi que la sorte de « jupe » qu’on peut voir, forment le lavalava, une traditionnelle très ancrée dans le quotidien des Polynésiens, que portent même les policiers de l’île.