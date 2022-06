Pas d’inquiétude, vous n’aviez pas à voter pour ces élections, votre job est fait depuis dimanche ! Après la photo de classe, les différents partis à l’Assemblée ont élu leurs présidents de groupe, maintenant que le casting est connu. Poids lourds reconduits, petits nouveaux, montée en grade… 20 Minutes fait le tour pour vous des chefs de file, par ordre d’élection.

LFI sous la direction de Mathilde Panot

A l’unanimité d’un groupe passé de 17 à 75 têtes, Mathilde Panot a été reconduite patronne des députés LFI. La Francilienne de 33 ans avait récupéré cette charge des mains de Jean-Luc Mélenchon en octobre 2021. Saluée pour ses qualités d’organisatrice, elle va devoir réussir à « faire du lien » entre « des combattants avec des caractères volcaniques », indique Alexis Corbière. Cela tombe bien, la députée du Val-de-Marne a aussi une « personnalité tonitruante », agitée comme un repoussoir par ses adversaires.

Mathilde Panot lors d'un meeting de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. - Chang Martin/SIPA

Consécration pour le conservateur Olivier Marleix chez LR

Après la défaite de Valérie Pécresse à la présidentielle et l’élection d’une soixantaine de députés tout juste, LR va devoir se reconstruire, et même un peu se réinventer. A ce titre, les deux candidats à la présidence du groupe auraient fait figure d’outsider il y a peu. D’un côté, Julien Dive, 37 ans, héritier de Xavier Bertrand et symbole de la jeune garde du parti. De l’autre, Olivier Marleix, 51 ans, soutien de Laurent Wauquiez dans la course à la tête du parti en 2017 puis de Michel Barnier lors de la primaire de 2021. Député d’Eure-et-Loir depuis 2012, président de la structure départementale du parti, c’est ce représentant de l’aile conservatrice qui a été choisi par 40 voix contre 20, et un vote blanc.

Olivier Marleix. - Jacques Witt/SIPA

Aurore Bergé élimine la concurrence à Renaissance

Malgré quatre candidats, la présidence du groupe Renaissance (ex-LREM), s’est jouée dès le premier tour. Ancienne présidente déléguée du groupe, Aurore Bergé a joué de son expérience pour l’emporter au premier tour avec 88 voix en sa faveur, contre 29 à Guillaume Vuilletet, 25 à Rémy Rebeyrotte et 11 à Stella Dupont. A 35 ans, la députée des Yvelines succède au battu Christophe Castaner, contre qui elle s’était inclinée en septembre 2020. En politique, ses affinités successives, de Nicolas Sarkozy et François Fillon à Alain Juppé puis Emmanuel Macron, lui valent une réputation d’ambitieuse, voire d’opportuniste. « Elle la joue solo », grince un ancien LREM.

Engagée très jeune à droite, elle défend une vision stricte de la laïcité, prend position contre le mariage pour tous en 2013 mais se place en faveur de l’allongement du délai légal de l’IVG. Elle a mené une « campagne offensive » pour la présidence du groupe, « elle mérite le poste », mais « il ne faudra pas qu’elle soit clivante », estime un marcheur, alors qu’elle a déjà créé des polémiques au sein de la majorité précédente et qu’il faudra créer du consensus avec les oppositions pour gouverner. Très à l’aise sur les plateaux de télévision, Aurore Bergé s’est imposée en première ligne de la macronie depuis son arrivée à l’Assemblée en 2017. Mais son ton offensif l’a éloigné d’un poste au gouvernement. « Elle est sur tous les fronts, parfois il vaut mieux décélérer, cibler ses interventions » et « je pense qu’elle leur fait peur » au sein de l’exécutif, disait un responsable de la majorité récemment.

Avec Laurent Marcangeli, Horizons regarde vers le Sud

Doté de 29 sièges, le parti d’Edouard Philippe sera un allié « loyal » mais « libre » du gouvernement. C’est d’ailleurs un ami de l’ancien Premier ministre, Laurent Marcangeli, qui a été élu par acclamation à la tête du groupe. Le maire d’Ajaccio, avocat de 41 ans, élu député de Corse-du-Sud, incarne bien le lien entre droite et macronie de son parti. Elu député en 2012 sous les couleurs de l’UMP, cet opposant aux nationalistes corses avait ramené la droite à la mairie d’Ajaccio en 2014, avant de soutenir Emmanuel Macron dans sa quête d’un second mandat.

Laurent Marcangeli en présence d'Emmanuel Macron, le 6 février 2018. - ZIHNIOGLU KAMIL/SIPA

Chasse gardée communiste pour André Chassaigne

Avec 12 députés communistes, la reconduction d’un groupe n’était pas gagnée. Six députés ultramarins les ont rejoints, et remis André Chassaigne à leur tête. Cet ancien professeur de Lettres et d’Histoire-géo puis principal de collège, au verbe haut et à la moustache fournie, préside depuis 2012 le groupe Gauche démocrate et républicaine. L’élu du Puy-de-Dôme de 71 ans a été adoubé par Fabien Roussel, comme étant « celui qui connaît le mieux le fonctionnement de cette maison ». Opposé à un groupe unique pour la Nupes, son inimitié avec Jean-Luc Mélenchon est notoire depuis leur duel pour prendre la tête du Front de gauche en 2012.

Jean-Paul Mattei modère les député MoDem

Proche de François Bayrou, Jean-Paul Mattei est élu nouveau président des députés MoDem. Décrit comme « sage et roublard à la fois » au MoDem, le notaire de 68 ans est ancré au centre-droit et a succedé en 2017 à l’ancien patron MoDem dans sa circonscritpion des Pyrénées-Atlantiques.

Vous m’avez renouvelé votre confiance en me réélisant député. Ce vote m’honore et m’oblige. Il appelle aussi beaucoup de retenue et d’humilité face aux défis nombreux que nous allons devoir relever. Vous pouvez compter sur moi, mon engagement pour y répondre est entier. Merci 🙏 pic.twitter.com/4kbT5i5qzq — Jean-Paul Matteï (@jp_mattei) June 22, 2022

D’origine corse mais ayant toujours vécu en Béarn, Jean-Paul Mattei met volontiers en avant son « grand sens de la médiation, de la conciliation qui est l’ADN de (s)on métier ». Il l’a emporté par 36 voix contre neuf à son seul concurrent Nicolas Turquois.

Plus d'informations à venir sur les chefs de file RN, EELV et PS à venir sur 20minutes.fr .../...