Ils sont les nouveaux visages du Palais-Bourbon qui attirent le plus l’attention. Plusieurs députés issus de la société civile élus dimanche soir ont la particularité d’avoir un parcours professionnel assez inédit par rapport à leurs prédécesseurs. Parmi eux Rachel Kéké, femme de chambre, investie par la Nupes, qui a remporté la 7e circonscription du Val-de-Marne. Mais aussi la RN Katiana Levavasseur, agente de maintenance, qui a raflé la 2e circonscription de l’Eure. Ou le producteur de pommes Eric Martineau, élu sous l’étiquette Ensemble-MoDem dans la 3e circonscription de la Sarthe. Ou bien encore Jorys Bovet, chauffeur-livreur, élu RN de la 2e circonscription de l’Allier.

La liste de ces nouveaux élus atypiques est longue, comme le constate Christelle Craplet, directrice de clientèle BVA Opinion : « En 2017, plusieurs députés marcheurs issus de la société civile avaient été élus. Mais en 2022, les profils professionnels semblent encore plus variés, sans doute en raison des candidats investis Nupes ». Fort est de constater que les catégories professionnelles représentées à l’Assemblée ont évolué ces dernières années : « Avant 2017, on envoyait à l’Hémicycle des fonctionnaires, des hauts cadres du privé, des professions libérales. En 2017, on a vu arriver des cadres intermédiaires et des patrons de PME, qui n’étaient pas sortis des grandes écoles. Et cette année, on voit émerger des députés issus des catégories populaires, des employés, des artisans… », observe Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS et chercheur au Cevipof (Sciences Po). Autre point notable cette année : les députés au parcours insolite ne sont plus le fait d’un groupe politique, puisque chacun d’eux en revendique plusieurs.

Les visages d’un renouvellement démocratique ?

A l’heure où le désintérêt et la méfiance à l’égard du monde politique sont très répandus, l’entrée au Palais-Bourbon de ces députés d’un nouveau genre apporte une forme d’espoir : « Beaucoup de citoyens font le reproche aux élus d’être déconnectés de la société. Le fait d’avoir des députés dont le métier d’origine est bien identifié peut participer à une forme de reconnexion. Ils peuvent apporter une manière différente de s’exprimer dans l’Hémicycle et pointer des exemples de situations vécues au quotidien par leurs administrés », estime Christelle Craplet. Rachel Kéké a d’ailleurs promis dimanche de bousculer la vieille institution : « L’Assemblée nationale va trembler ! », a-t-elle déclaré sur Twitter.

Luc Rouban décrit aussi les promesses d’ouverture que portent ces parlementaires : « Ils vont apporter de la fraîcheur dans les discours et incarner une forme de renouvellement. Certains peuvent aussi se montrer davantage à l’écoute des électeurs de leur circonscription, et faire ainsi preuve d’une plus grande proximité avec le terrain ». Mais contribueront-ils à ce que les citoyens changent de regard sur l’action politique ? Christelle Craplet en doute : « Ce ne sera pas un levier suffisant. Il faudrait que les effets des politiques menées soient réellement perceptibles dans le quotidien des Français ». Luc Rouban est sur la même ligne : « Les Français ont une attitude consumériste vis-à-vis de l’action politique. Ils veulent des résultats immédiats. Et c’est moins le profil socioprofessionnel de leur député qui compte que ce qu’ils perçoivent du poids politique de son groupe parlementaire. »

« Les députés qui n’ont pas d’expérience sont souvent encadrés par ceux qui en ont »

Par ailleurs, la tâche qui les attend risque de ne pas être facile. Car celles et ceux qui n’ont aucune expérience politique vont avoir beaucoup à apprendre : « Il faut comprendre les codes de l’Assemblée, l’articulation entre les objectifs d’une circonscription et ceux de la politique nationale », explique Christelle Craplet. « Ils doivent s’adapter aux procédures, acquérir la culture d’un député, apprendre à travailler en commission et à négocier dans les couloirs », complète Luc Rouban.

Et malgré leur investissement personnel, certains risquent d’être relégués au second plan. « On l’a vu avec la promotion 2017. Les députés qui n’ont pas d’expérience sont souvent encadrés par ceux qui en ont. Et les premiers comprennent assez vite qu’ils ne sont pas là pour représenter leurs idées, mais celles d’un groupe. Ce qui peut entraîner une forme de désillusion », souligne Luc Rouban. « Pour les nouveaux visages marcheurs de 2017, il a été difficile d’exister. Ils ont souvent été considérés comme des godillots du pouvoir. On leur a fait le reproche de jouer le rôle de chambre d’enregistrement des décisions du gouvernement », ajoute Christelle Craplet.

Beaucoup des novices de 2017 n’ont pas rempilé

Le travail de ces nouveaux élus sera d’autant plus difficile que le gouvernement ne dispose pas d’une majorité absolue et qu’il aura face à lui deux pôles d’opposition : « Etant donné la configuration inédite du Palais-Bourbon, le profil des députés et leur personnalité rentreront bien moins en compte que la logique de groupes parlementaires et le système des alliances politiques afin de trouver des compromis », estime ainsi Christelle Craplet.

Parviendront-ils à trouver leur place ou déchanteront-ils ? Difficile à prédire, même si l’exemple de leurs aînés est instructif. Beaucoup de députés novices marcheurs de 2017 ne se sont pas représentés en 2022. Soit parce qu’ils n’ont pas reçu l’investiture du parti, soit parce qu’ils n’avaient pas envie de s’exposer à nouveau à la vindicte populaire, comme le souligne Christelle Craplet : « La politique est devenue très violente. Plusieurs députés ont vu leur permanence vandalisée ». D’autant que beaucoup n’avaient pas vraiment envie de faire une carrière politique. « La mission de député ne laisse pas beaucoup de temps pour la vie privée. Et cette expérience au Palais-Bourbon est un plus sur le CV qui ouvre bien d’autres portes », souligne Luc Rouban.