Macron face au risque d’une France ingouvernable, la Nupes première force d’opposition et le RN à un niveau historique. Les élections législatives ont rebattu les cartes à l’Assemblée, dimanche, et promettent cinq ans difficiles au président fraîchement réélu. Il faudra « beaucoup d’imagination » pour agir dans cette « situation inédite » sans majorité absolue, a admis le ministre de l’Economie Bruno Le Maire, en estimant, malgré tout, que la France n’était pas ingouvernable.

Le camp d’Emmanuel Macron a obtenu 245 sièges, en dessous de la majorité absolue (289), suivi de la Nupes et ses alliés avec 137 sièges et du RN qui fait une percée historique en comptant 89 sièges, selon un décompte complet de l’AFP. LR gagne 61 sièges et son allié UDI trois, contre une centaine dans la précédente législature. Les divers droite obtiennent neuf sièges. Les divers gauche 15 sièges. Dix sièges reviennent à des députés régionalistes.

Le ministère de l’Intérieur liste, de son côté, 131 députés Nupes et 22 divers gauche, mais plusieurs ultra-marins ont reçu le soutien de l’alliance de la gauche et devraient siéger avec eux à l’Assemblée.

Le RN second parti de France

Dans le détail, au sein de la coalition Ensemble !, 170 députés sont issus de Renaissance (ex-LREM), 46 du MoDem, 26 d’Horizons, et trois du Parti radical. Dans les rangs de la Nupes, 72 députés sont élus sous la nuance Nupes-LFI, 26 sous Nupes-PS, 23 sous Nupes-EELV et 12 sous Nupes-PCF. Avec 89 députés, le RN est donc le second parti de France à l’Assemblée et pourrait réclamer la présidence de la commission des finances – même si Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics, a assuré que rien n’était tranché et ce serait à l’Assemblée de décider.

Le taux d’abstention a atteint 53,77 %, selon le ministère de l’Intérieur, un chiffre légèrement inférieur à celui de 2017 (57,4 %). On est toujours loin de la parité, avec 215 femmes élues (37,3 %), contre 224 en 2017.

