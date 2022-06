C’est ce qu’on appelle un euphémisme. Les résultats du second tour des élections législatives, ce dimanche soir, sont « loin de ce qu’on espérait », a estimé sur TF1 le ministre des Compte publics, Gabriel Attal. Selon l’ex-porte parole du gouvernement, « manifestement, les Français n’ont pas donné de majorité absolue, sans qu’ils n’en aient donné une à une autre formation politique. »

Selon les estimations de cinq instituts de sondages, Ensemble ! (LREM, MoDem, Agir et Horizons) ne recueille que de 200 à 260 sièges, loin des 289 requis pour avoir la mainmise sur le Palais-Bourbon. La Nupes (entre 150 et 198 sièges), le RN (60 à 102) et la droite LR/UDI (45 à 80 sièges) suivent.

Comment faire, alors, pour la suite ? La réponse du néo-locataire de Bercy : « Ce qui se dessine est une situation inédite dans la vie politique et parlementaire, qui va nous imposer de dépasser nos certitudes, nos clivages ».

