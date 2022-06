À trois jours du second tour des élections législatives, l’émission « Face aux territoires » décrypte les enjeux de ce scrutin clé. En partenariat avec 20 Minutes, Ouest-France, Nice Matin et TV5 monde, le programme, présenté par Cyril Viguier, donnait la parole ce jeudi à la journaliste politique Nathalie Mauret ainsi qu’au journaliste et éditorialiste politique Jean-François Achilli.

Une abstention record lors du premier tour

L’émission a évoqué le contexte national et international dans lesquels se tiendra ce second tour, notamment le déplacement d’Emmanuel Macron en fin de semaine à Kiev, la capitale de l'Ukrainevisé par l’invasion de la Russie depuis le 24 février. Quels éléments vont déterminer le choix des électeurs, qui, pour 52,42 % se sont abstenus lors du premier tour ? Une abstention analysée comme un mouvement de fond et un drame pour les éditorialistes Nathalie Mauret et Jean-François Achilli. Une émission à regarder en intégralité ci-dessous.