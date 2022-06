C’est donc une fin de non-recevoir. Selon Marsactu, le maire de Marseille, Benoît Payan, a refusé de devenir vice-président de la métropole, comme le lui avait proposé la présidente Martine Vassal, faut-il le rappeler de bord politique différent.

« Cette option ne me semble pas urgente », a-t-il écrit à Martine Vassal, estimant « qu’un siège au sein de la métropole ne saurait garantir aux Marseillais que leurs transports et pistes cyclables soient plus nombreux, que leurs logements soient plus abordables, leurs quartiers rénovés, que leurs rues seront plus propres plus sûres, moins embouteillées et plus agréables à vivre ».

Pour finir, le maire de Marseille appelle Martine Vassal à « rencontrer l’exécutif municipal » en premier lieu afin d’avancer sur tous ces sujets. Retour à l’envoyeur, donc.