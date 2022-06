Plus que quelques heures de suspense. Dimanche soir, aux alentours de 20h, seront dévoilés les résultats du second tour des législatives. Emmanuel Macron ​disposera-t-il d’une majorité absolue à l’Assemblée nationale ? Combien de députés de la Nupes feront leur entrée dans l’Hémicycle ? En attendant d’avoir ces réponses, 20 Minutes vous a concocté un petit quiz sur la campagne et les résultats du premier tour. Vous pensez être incollable sur le scrutin ? Prouvez-le !