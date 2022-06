Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

A égalité avec la Nupes, le camp Macron devra batailler pour obtenir la majorité absolue

On saura dimanche prochain si le verre est à moitié plein ou vide pour Emmanuel Macron. Arrivé à quasi-égalité devant la Nupes au premier tour des élections législatives, le camp du chef de l’Etat va devoir batailler face à la gauche unie pour conserver la majorité absolue à l’issue d’un premier tour marqué par une abstention record. Près de deux mois après la réélection d’Emmanuel Macron, la majorité sortante sous l’étiquette Ensemble ! a obtenu 25,75 % des voix, soit 21.442 voix de plus que la Nupes (LFI, PCF, PS et EELV) rassemblée derrière Jean-Luc Mélenchon (25,66 %), sur 23,3 millions de votants. Les deux camps ont une semaine pour conjurer l’abstention et le désintérêt des Français, qui atteint un nouveau record à 52,49 %, dépassant celui de 2017 (51,3 %). Le camp Macron garde toutefois l’avantage dans les projections des 577 sièges de députés, avec une fourchette de 255 à 295 sièges, devant la Nupes (150 à 210), selon les instituts de sondage, avec une majorité absolue à 289 sièges.

Au QG de la Nupes, on rêve toujours d’envoyer Mélenchon à Matignon

Après les résultats du premier tour des législatives, les militants de gauche présents au QG de Jean-Luc Mélenchon espèraient toujours envoyer leur leader à Matignon. « On voit que la victoire est possible. C’est à notre tour de gouverner maintenant, pour mettre en place notre projet de transformation de la société », a lancé Christian, un des militants. « En faisant l’union de la gauche, on a réussi à mobiliser les déçus de la présidentielle. Je ne m’enflamme pas, mais ce soir, on est premiers », a vanté Pierre Castex, militant insoumis de 19 ans. Après l’annonce des résultats, Jean-Luc Mélenchon a déclaré : « J’appelle notre peuple à déferler dimanche prochain, pour rejeter définitivement les projets funestes de la majorité de M. Macron. »

Attentats du 13-Novembre : A partir de ce lundi, la parole est à la défense

La parole est à la défense, c’est même pour elle la dernière chance de convaincre. Les avocats de Salah Abdeslam et de ses treize coaccusés présents devant la cour d’assises spéciale de Paris commencent à plaider ce lundi et pour deux semaines au procès des attentats du 13-Novembre. Pour les avocats des quatorze accusés comparaissant devant la cour – six autres, dont cinq hauts cadres du groupe djihadiste Etat islamique présumés morts en Syrie, sont jugés en leur absence –, c’est l’heure de répondre aux arguments de l’accusation. Olivia Ronen et Martin Vettes, avocats du seul membre encore en vie des commandos, Salah Abdeslam, plaideront en dernier, le 24 juin.