La première ministre Elisabeth Borne a estimé dimanche qu’Ensemble !, arrivé selon les sondages au coude-à-coude avec l’union de la gauche au premier tour des législatives, était la « seule force politique en mesure d’obtenir la majorité » à l’Assemblée dimanche prochain au second tour. Alors que l’abstention atteint un niveau record, « notre premier devoir collectif, c’est de faire reculer l’abstention », a-t-elle dit depuis le siège de campagne d’Ensemble !.

La gauche unie et le camp Macron sont au coude-à-coude (25% à 25,9%), le président réélu n'étant pas assuré de conserver la majorité absolue à l'Assemblée nationale, sur fond d'abstention record. Le jeu s'annonce ouvert pour le second tour, dimanche prochain, où l'un des enjeux sera de mobiliser les abstentionnistes. Entre 52,1 et 53,2% des électeurs ont décidé de bouder les urnes au premier tour.

Le camp Macron, réuni sous l'étiquette Ensemble!, garde toutefois l'avantage dans les projections des 577 sièges de députés, avec une fourchette de 260 à 300 sièges, devant la gauche (LFI, PCF, PS et EELV) rassemblée sous la bannière Nupes (150 à 208), selon l'institut Harris, et une fourchette de 275 à 310 pour Ensemble! et 190 à 210 pour la Nupes, selon Ifop-Fiducial.

Ensemble ! espère conserver la majorité absolue (289 députés) pour éviter de composer avec d'autres groupes pour faire adopter les textes de l'exécutif. En 2017, La République en marche et Modem avaient raflé plus de 32% au premier tour avant d'obtenir près de 350 députés au second.