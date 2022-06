« Le parti présidentiel est défait », a déclaré dimanche Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise et de l’union de la gauche (Nupes), en appelant ses troupes à « déferler » au second tour des élections législatives.

«Pour la première fois de la 5e république, un président nouvellement élu ne parvient pas à réunir une majorité à l'élection législative qui suit», lance Mélenchon qui s'avance un peu. "J'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain"

(désolé pour la capture multitasking) pic.twitter.com/v1MnKm2mRv — Philippe Berry (@ptiberry) June 12, 2022

« La Nupes arrive en tête, elle sera présente dans plus de 500 circonscriptions au second tour », et « pour la première fois de la Ve République, un président nouvellement élu ne parvient pas à réunir une majorité aux élections législatives qui suit », a-t-il ajouté au côté d’autres leaders de l’union de la gauche réunis à Paris.