« Il y a urgence que les jeunes se présentent aux élections législatives parce qu’il y en a trop peu à l’Assemblée nationale, alors qu’elle doit être représentative de la population », affirme Victor Pailhac, candidat dans la 9e circonscription des Yvelines pour la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Maïalen Mallet, candidate du parti Allons Enfants pour la 13e circonscription de Paris, rappelle que « l’Assemblée ne compte que deux députés de moins de 30 ans, alors que cette tranche d’âge représente 35 % de la population ».

Des jeunes d’Ile-de-France de tous bords politiques sont investis par leur parti pour l’élection de dimanche. « Sur les 550 candidats investis par le parti Reconquête !, on a 130 jeunes de moins de 30 ans. Ce n’est pas la majorité mais cela représente quand même une part importante », souligne par exemple Claire Murcia, candidate de la 6e circonscription de la Seine-et-Marne pour le parti d’Eric Zemmour.

Les élections législatives, plus accessibles aux jeunes

Choisir les élections législatives pour sa première confrontation avec le scrutin « n’est pas quelque chose d’anodin, poursuit la jeune femme. On considère souvent cette élection comme un 3e tour : la remporter peut permettre de contrer la politique du président. » Si la majorité parlementaire, désignée à l’issue de ces élections, n’est pas de la même couleur politique que la majorité présidentielle, une cohabitation s’installe. Celle-ci tend effectivement à limiter le champ d’action du président. « Et puis, ajoute Victor Pailhac, les législatives ont une portée nationale et permettent d’aller jusqu’au bout de ce que l’on porte. Les municipales, par exemple, offrent des moyens d’action plus limités. »

Ces élections constituent surtout une porte d’entrée plus accessible aux jeunes, « contrairement aux municipales où la question de la notabilité locale est très importante », indique Laurent Lardeux, sociologue de la jeunesse et spécialiste de ses rapports à la politique. « La nationalisation des enjeux lors de ces élections entraîne une grande rivalité partisane, et les partis tentent d’être présents dans toutes les circonscriptions, détaille-t-il. Dans les endroits où ils n’ont pas de base militante importante, ils ont tendance à assouplir leurs conditions d’accès. Cela permet à ceux qui ont habituellement moins de possibilités de se présenter aux élections de le faire. »

« Les jeunes ont du mal à s’imposer »

« On veut montrer qu’on peut être pris au sérieux, au même titre que les autres militants », argue Maïalen Mallet, membre du parti Allons Enfants fondé par Pierre Cazeneuve, désormais âgé de 27 ans et candidat LREM dans les Hauts-de-Seine. Ce parti investit uniquement des candidats âgés de moins de 25 ans, pour rompre avec la tendance des partis à reléguer l’engagement des jeunes à « des mouvements de jeunesse ».

« Les jeunes ont du mal à s’imposer. C’est notre rôle de les laisser passer devant et de les encourager », explique Émilie Chazette-Guillet, candidate de la Nupes pour la 8e circonscription de l’Essonne face à Nicolas Dupont-Aignan. L’enseignante de 42 ans fait campagne avec Medhy Danet, son suppléant moitié moins âgé. « On s’est demandé si on ne ferait pas mieux de le mettre en avant et de lui laisser la place, explique-t-elle. Malheureusement, on ne l’a pas fait parce qu’on s’est dit que son jeune âge pourrait refroidir les électeurs. »

Faire de l’âge « un argument de campagne »

« La question de l’âge est souvent abordée par les adversaires politiques, pour décrédibiliser un candidat, confirme le sociologue. Mais certains retournent le stigmate pour en faire un argument de campagne. » Agé de 20 ans, Victor Pailhac (Nupes) assure être plus apte à défendre la jeunesse en tant que jeune. « On fait partie de la génération de la bifurcation écologique, de la précarité étudiante : ce sont des choses qu’on comprend mieux lorsqu’on y est directement confronté », estime celui qui fut l’un des plus jeunes candidats aux dernières élections municipales.

« On a trop souvent tendance à penser qu’un candidat jeune va mobiliser la jeunesse, mais on observe que ce n’est pas forcément le cas, nuance Laurent Lardeux. Ce sont les capacités d’un candidat à porter les aspirations des jeunes dans des programmes électoraux qui les intéressent. » Ceux-ci se mobiliseraient davantage lorsqu’ils se retrouvent sur les questions de pouvoir d’achat, et de climat. Selon le sociologue, « les arguments sur l’âge ont tendance, au contraire, à dépolitiser la jeunesse parce qu’ils présentent la politique comme une vitrine et réduisent les débats de fond. »