Plus l’élection approche et plus le pronostic se précise : après la relative embellie de la présidentielle, le premier tour des législatives dimanche risque d’enregistrer un nouveau record d’abstention qui pourrait favoriser la majorité macroniste.

Du mal à intéresser les Français

Selon la dernière enquête d’Ipsos Sopra-Steria pour le Cevipof, la Fondation Jean- Jaurès et Le Monde publiée mercredi, l’abstention pourrait atteindre dimanche entre 52 % et 56 %, avec un point moyen à 54 %, très au-delà des 51,3 % du 11 juin 2017, précédent record pour un premier tour de législatives.

Une estimation convergente avec celle des autres instituts de sondage et qui confirme que, malgré les appels aux urnes des politiques, cette élection peine à intéresser les Français. Selon l’étude d’Ipsos, cet intérêt a même baissé de quatre points en trois semaines (70 % contre 74 %).

Une « campagne chloroforme »

« On est dans quelque chose d’assez étonnant, cette campagne chloroforme, cette campagne de basse intensité qui ne peut produire à la fin qu’une faible participation », note le politiste Vincent Tiberj, qui regrette un défaut de « mobilisation par le haut » de la part des partis, à l’exception de ceux de la Nupes, et des médias.

Le professeur de Sciences po Bordeaux​ y voit aussi le renforcement d’une tendance de long terme, avec le développement d’un « vote intermittent » chez les moins de 50 ans et la dévalorisation des élections intermédiaires, de « second ordre », parmi lesquelles il faut désormais ranger les législatives, malgré leur importance institutionnelle.

Pour les spécialistes électoraux, une aussi forte abstention aux législatives aura nécessairement des implications politiques.