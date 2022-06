Deux mois après le premier tour de la présidentielle, les électeurs sont à nouveau appelés aux urnes ce dimanche 12 juin pour les législatives 2022. Ils doivent donc cette fois élire leurs députés. Plus de 6.000 candidats se présentent cette année dans les 577 circonscriptions.

Les Français ont reçu leurs programmes par courrier et peuvent consulter les panneaux d’affichage de leur commune. Mais, « pour favoriser l’information des électeurs », le ministère de l’Intérieur publie également toutes les professions de foi en ligne, sur un site Internet dédié.

Les programmes en version audio et en « français facile à lire et à comprendre »

L’internaute doit simplement choisir son département puis sélectionner sa commune ou sa circonscription pour accéder aux programmes. Certains candidats ont même fourni une version en Falc (français facile à lire et à comprendre) et le site propose une version audio pour les personnes non-voyantes.

Les Français de l’étranger, qui ont déjà voté pour le premier tour, peuvent aussi consulter les programmes en ligne. Ils doivent se rendre sur le site de France Diplomatie et indiquer la circonscription dans laquelle ils vivent. Ils peuvent alors télécharger les PDF des professions de foi. « Certaines circulaires dématérialisées peuvent ne pas avoir été transmises dans les délais impartis. Nous ne sommes donc pas en mesure de mettre ces documents en ligne », prévient le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Pour ces électeurs, le vote en ligne pour le second tour sera ouvert du vendredi 10 au mercredi 15 juin 2022.