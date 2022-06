Léon Thébault, un candidat Nupes aux élections législatives dans la 1ère circonscription d’Aveyron, est aperçu dans une vidéo en train de sniffer une poudre blanche, entouré d’amis. Une vidéo très rapidement partagée par Damien Rieu, un ancien dirigeant du groupuscule d’extrême droite Génération identitaire, sur Twitter.

Dans cette vidéo on aperçoit le jeune homme dans ce qui semble être une boîte de nuit en train de sniffer une poudre blanche déposée sur sa main. D’une durée de cinq secondes, la vidéo est accompagnée de la légende « Bah alors Léon ?? ».

Bonsoir @LeonThebault c’est bien vous sur cette vidéo ? #Nupes #Aveyron #Rodez pic.twitter.com/UEusYVVLzb — Damien Rieu (@DamienRieu) June 5, 2022

Contacté par nos confrères du Parisien, le jeune homme dément. « Cette vidéo est ancienne. Elle date de quand j’étais en classe de première. Nous étions en soirée avec des amis, et il ne s’agissait pas de drogue mais d’un Doliprane écrasé, réduit en poudre. C’est le genre de choses stupides que l’on peut faire lorsqu’on est adolescent et en soirée », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Avec la publication de cette vidéo, on voit de quoi est capable l’extrême droite pour salir les autres candidats. »

Léon Thébault n’a pour le moment pas remis en cause sa campagne législative. « En tout cas, cela ne remet pas en cause mon engagement. Je vais poursuivre ma campagne », a-t-il assuré. Affaire à suivre.