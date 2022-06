Deux mois et demi après sa réélection à l'Elysée, Emmanuel Macron disposera-t-il d’une majorité absolue à l’Assemblée nationale ? La tension monte à l’approche des législatives, organisées les 12 et 19 juin prochains. Près de 6.300 candidats sont en lice dans les 577 circonscriptions françaises. Plusieurs d’entre elles seront particulièrement scrutées, dimanche, au soir du premier tour. D’anciens candidats à la présidentielle, Eric Zemmour et Fabien Roussel, sont sous pression et joueront leur survie politique, comme d’ailleurs Elisabeth Borne et ses ministres-candidats. 20 Minutes fait le point sur 7 points chauds du scrutin.

Elisabeth Borne, grande première pour la Première ministre

En plus d’avoir la lourde responsabilité de mener la campagne pour le camp présidentiel, Elisabeth Borne jouera sa peau au cœur du bocage normand dans la 6e circonscription du Calvados. C’est une grande première pour l’ex ministre du Travail, qui avait esquivé une candidature aux élections municipales en 2020, à Caen, puis aux élections régionales de 2021 en Normandie. La cheffe du gouvernement affrontera notamment Noé Gauchard, candidat investi par la Nupes et Jean-Philippe Roy du Rassemblement national. Mais le combat ne s’annonce pas si difficile sur ces terres, où Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 30,8 % des voix le 10 avril dernier. Le score d’Elisabeth Borne sera scruté de très près dans cette circonscription où LREM avait obtenu l’un de ses meilleurs résultats aux législatives en 2017 (68 % au second tour face au FN). Une victoire à l’arraché affaiblirait la nouvelle Première ministre.

» L’enjeu en plus : d’autres premières fois ?

L’ex-ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer, et l’ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu feront leur baptême du feu électoral dans le Loiret et le Val-de-Marne. A gauche, les écologistes Julien Bayou et Sandrine Rousseau tenteront également d’être élus pour la première fois au sein de l’Assemblée nationale en étant candidats Nupes à Paris.

Damien Abad, un ministre sous pression

Les accusations de viol à son encontre ont empoisonné la rentrée du gouvernement d’Elisabeth Borne. Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, qui a fermement démenti les deux témoignages récoltés par Mediapart, jouera son avenir politique dans la 5e circonscription de l’Ain, dont il est député sortant. L’ex-élu Les Républicains, seule récente prise de la macronie à droite, devra affronter Julien Martinez, un proche de Xavier Bertrand investi par son ancienne famille politique, qui l’accuse de « retournement de veste ». Elu aisément au second tour en 2017, Damien Abad aura fort à faire sur ce territoire, où Marine Le Pen était arrivé en tête au premier tour de la présidentielle avec 25,4 % des voix.

» L’enjeu en plus : combien de ministres vers la sortie ?

Quatorze ministres sont candidats aux législatives. C’est notamment le cas de la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire à Paris, de son prédécesseur Gabriel Attal dans les Hauts-de-Seine, de Gérald Darmanin dans le Nord ou du ministre de l’Europe Clément Beaune à Paris. En cas de défaite, la règle est simple : ils devront démissionner du gouvernement.

Retour d’Eric Zemmour dans le Var

Après sa quatrième place à la présidentielle (7 %), Eric Zemmour est de retour. L’ancien polémiste de Cnews s’est finalement décidé à être candidat à Saint-Tropez, dans la 4e circonscription du Var. Mais ce dernier n’est pas certain de se qualifier pour le second tour du scrutin. Car, malgré ses tentatives de rabibochage avec Marine Le Pen, le leader du parti Reconquête aura bel et bien un candidat du Rassemblement national, Philippe Lottiaux, face à lui, en plus de la sortante LREM Sereine Mauborgne. Sur ce territoire, l’ex éditorialiste du Figaro avait obtenu 14,7 % des voix le 10 avril dernier, contre 32,2 % pour Marine Le Pen et 24,1 % pour Emmanuel Macron.

» L’enjeu en plus : 0 député pour Reconquête ?

Engagé dans un combat à mort contre Marine Le Pen à la présidentielle, Eric Zemmour pourrait en payer le prix. Reconquête risque de n’avoir aucun député à l’Assemblée, puisque tous les candidats du parti identitaire auront face à eux des RN, y compris les cadres comme Guillaume Peltier (ex-LR, sortant dans le Loir-et-Cher) ou Stanislas Rigault (responsable des jeunes, dans le Vaucluse).

Marine Le Pen, ultra-favorite dans son fief

Pas vraiment de suspense dans la 11e circonscription du Nord-Pas-de-Calais. Marine Le Pen, qui a réalisé plus de 45,1 % au premier tour de la présidentielle ici, part largement favorite face aux huit autres candidats. L’ex patronne du Rassemblement national a d’ailleurs commencé sa campagne de manière tardive, et occupe une partie de son agenda en allant soutenir les autres candidats RN un peu partout en France. La finaliste de la présidentielle pourrait d’ailleurs être élue dès dimanche soir, puisqu’un récent sondage Ifop-Fiducial pour LCI la donne en tête à 51 % au premier tour.

» L’enjeu en plus : le RN pèsera-t-il enfin à l’Assemblée ?

Marine Le Pen semble avoir acté que la place de premier opposant à Emmanuel Macron viendrait à Jean-Luc Mélenchon et sa Nupes. Pour la finaliste de la présidentielle, l’objectif est au minimum d’obtenir un groupe à l’Assemblée nationale, pour pouvoir se faire entendre, ce que le RN n’était pas parvenu à réaliser en 2017.

Rematch entre deux gauches irréconciliables dans le nord de Paris

Jean-Luc Mélenchon a réussi un sacré coup politique en créant une alliance de toute la gauche pour ce scrutin. Mais sa Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) a donné des boutons à certains responsables du Parti socialiste. Dans la 15e circonscription du nord-est de Paris, la socialiste Lamia El Aaraje a choisi de se maintenir face à l’insoumise Danielle Simonnet, investie par la Nupes. La dissidente socialiste estime être la candidate légitime à gauche puisqu’elle avait battu cette proche de Jean-Luc Mélenchon dans une législative partielle en juin 2021. Mais le Conseil constitutionnel avait finalement invalidé le scrutin en raison d’un autre concurrent qui avait indûment utilisé le logo LREM. Au premier tour de la présidentielle, le candidat insoumis avait récolté dans cette circonscription 45,7 % des voix.

» L’enjeu en plus : Quel poids pour la dissidence à gauche ?

Une soixantaine de dissidents socialistes ont décidé de maintenir leur candidature contre la Nupes, notamment en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Ces derniers sont soutenus par des cadres du PS, comme la patronne de l’Occitanie Carole Delga ou l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve.

Fabien Roussel, un communiste en danger

Fabien Roussel se montre bien discret depuis sa défaite à la présidentielle (2,28 %). Le député communiste est retourné chez lui, dans la 20e circonscription du Nord, où il est candidat à sa réélection. L’ancien journaliste a bien obtenu l’investiture de la Nupes, mais les échanges houleux avec Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière campagne ont laissé des traces. Le secrétaire national du PCF devra ainsi affronter un dissident soutenu par les insoumis locaux, bien décidés à lui faire payer la non-accession du candidat insoumis au second tour de la présidentielle. Sur ses terres, Fabien Roussel n’était arrivé qu’en quatrième position le 10 avril dernier (12,41 %), très loin derrière Marine Le Pen (36,94 %).

» L’enjeu en plus : Le PCF sauvera-t-il son groupe parlementaire ?

Le Parti communiste a investi 50 candidats, dont de nombreux sortants, après l’accord avec la Nupes dans l’optique d’obtenir un groupe à l’Assemblée. A noter que l’ancienne ministre des Sports Marie-George Buffet ne sera que suppléante dans la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis.

Aurélien Pradié, la relève de la droite en sursis

Aurélien Pradié fait campagne pour sa réélection dans la 1e circonscription du Lot au volant d’une 4L blanche décapotable (et on ne saurait trop vous dire pourquoi). Le secrétaire général des Républicains avait remporté ce siège historiquement détenu par la gauche d’une courte tête en 2017 face à un macroniste. Le numéro 3 de LR, figure de la jeune garde ambitieuse à droite, espère bien profiter des divisions à gauche. Il affrontera le PS Rémi Branco et la candidate Nupes Elsa Bougeard dans ce département, où Valérie Pécresse a tout juste dépassé la barre des 5 %. Petit coup de pouce inattendu : le candidat LREM Frédéric Decremps s’est retiré à la dernière minute pour des raisons personnelles.

» L’enjeu en plus : LR stoppera-t-il la spirale de la défaite ?

Au-delà du sort d’Aurélien Pradié, c’est celui de toute la droite qui est en jeu sur ce scrutin. Affaiblis par le four de Valérie Pécresse à la présidentielle, Les Républicains espèrent bien « créer la surprise » et sauver ce qu’ils peuvent de la centaine de circonscriptions actuellement dans leur escarcelle.