« Une idée révolutionnaire », « la quintessence de l’incompétence », « tant que ce n’est pas avec elle »… Une pluie de commentaires moqueurs se sont abattus sur Amélie de Montchalin ce mardi, après que de nombreux internautes ont été piégés par une citation parodique visant la ministre de la Transition écologique.

« Amélie de Montchalin appelle les Français à " prendre leur douche à plusieurs " afin de limiter leur consommation d’eau », peut-on lire sur ce message relayé sur Facebook et Twitter. Le message reprenait les codes des médias, en étant accompagné du mot-clé « en direct » et d’une photo de la ministre.

Non, la ministre n'a pas tenu ces propos. - Capture d'écran Facebook

FAKE OFF

La ministre n’a jamais tenu ces propos : ils ont été inventés par l’Echo de la boucle, un site parodique. Ce site qui revendique « de sévir » à Besançon avait déjà fait parler de lui en janvier, lorsque des élus avaient pris au premier degré une plaisanterie sur la galette des rois.

Si la fausse citation attribuée à la ministre connaît autant de succès, c’est parce qu’elle fait écho à des propos réellement tenus par Amélie de Montchalin. Interrogée dimanche dans l’émission Le Grand Jury de RTL, Le Figaro et LCI si elle était en faveur ou opposée à l’interdiction de la climatisation cet été, elle avait insisté sur la « rénovation des logements » et avait souligné que « beaucoup de Français n’ont pas de climatiseurs chez eux ». Relancée à plusieurs reprises sur la climatisation, la ministre avait finalement « appelé tous les Français à ne pas surutiliser la climatisation, à ne pas refroidir leur maison de manière excessive ».

Environ 25 % des ménages seraient équipés d'un système de climatisation, selon une enquête réalisée pour l'Ademe (agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) en 2020. Ce chiffre cache de « fortes disparités » : les maisons individuelles sont plus équipées que les autres types de logements. Les cadres supérieurs ainsi que les Corses ou les habitants de la côté méditerrannéenne sont également plus équipés que le reste de la population.

Amélie de Montchalin avait déjà fait les frais en 2020 d’une citation parodique prise au sérieux. Deux ans plus tard, les faux propos continuent d’être relayés sur les réseaux sociaux.