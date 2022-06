Laurent Berger invité de « Face aux Territoires » ce jeudi 9 juin

« Face aux Territoires », c’est une émission politique lancée par Ouest-France, TV5 Monde et Nice Matin et à laquelle 20 Minutes participe également. Un rendez-vous hebdomadaire, présenté par Cyril Viguier, qui a cours depuis la rentrée de septembre et se veut différent des émissions politiques diffusées sur les médias nationaux, notamment parce que le format permet aux citoyens d’interpeller leurs représentants sur des sujets de vie quotidienne.

Laurent Berger, invité ce jeudi 9 juin

Laurent Berger, l’actuel secrétaire général de la CFDT, premier syndicat aux élections professionnelles dans le privé (2017), s’exprimera sur la réforme des retraites annoncée par Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle, la question du pouvoir d'achat et des salaires, la méthode Macron vis-à-vis des corps intermédiaires et le climat de violence latente au sein de la société française.