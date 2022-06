Danièle Obono est venue avec une figure de la gauche européenne ce soir dans le 20e, symbole de notre combat commun pour la justice sociale et écologique par-delà les frontières.



Nos combats sont «for the many not the few» !



Merci @jeremycorbyn de son soutien#NUPES #circo7515 pic.twitter.com/4vxLG2kmg7