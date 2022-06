A chaque élection, ils sont de retour. Les « dissidents », ces candidats non investis par leur parti, font une nouvelle fois parler d’eux pour les législatives des 12 et 19 juin prochains. Un peu partout sur le territoire, des dizaines de candidatures ont émergé pour s’opposer à la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), l’alliance des insoumis, des écologistes, des socialistes et des communistes. Mais les partis de gauche ne sont pas les seuls à voir fleurir des dissidences. La coalition présidentielle Ensemble ! devra, elle aussi, affronter des candidats « illégitimes », mécontents de ne pas avoir été désignés pour défendre le projet d’Emmanuel Macron.

« Aux législatives, un dissident, ça fait 4 % toutes voiles dehors »

Au sein des états-majors, c’est un casse-tête. Renaissance (ex-LREM) multiplie les communiqués pour justifier que tel ou tel candidat a bien été désigné de manière officielle. Une tâche d’autant plus délicate que certains « dissidents » du parti présidentiel n’hésitent pas à glisser la photo d'Emmanuel Macron sur leurs tracts ou leurs affiches. « Ça doit être utile et efficace de se réclamer de la majorité et de mettre la photo du président, puisque même ceux qui n’ont pas l’investiture le font », grince ainsi Valérie Thomas, députée LREM sortante du Puy-de-Dome. Les batailles menées par les dissidents sont parfois très médiatisées, comme dans la 5e circonscription des Français de l’étranger (Andorre, Espagne, Monaco, Portugal). Le député sortant, Stéphane Vojetta, y est vent debout contre « le parachutage » de l’ex-Premier ministre Manuel Valls, investi par le parti présidentiel. Le récent transfuge des Républicains Eric Woerth, dans l’Oise, ou l’ancienne ministre déléguée à l’Égalité femmes-hommes Elisabeth Moreno, dans la 9e des Français de l’étranger, auront aussi des marcheurs déçus face à eux.

La large coalition présidentielle (LREM, Horizons, MoDem, En commun, Agir, Territoire de Progrès, Parti Radical, Fédération progressiste) a en effet contraint les partis à répartir les investitures, provoquant certaines frustrations chez les militants locaux. Au total, 87 adhérents LREM ont été exclus du mouvement à l’issue d’un bureau exécutif mercredi soir, parce qu’ils se présentaient face à un candidat investi, selon une liste consultée par franceinfo jeudi. Mais Erwan Balanant, député MoDem du Finistère sortant, relativise leurs poids au scrutin. « Aux législatives, un dissident, ça fait 4 % toutes voiles dehors. Ça prend quelques points au premier tour, mais je pense que ça restera marginal ».

L’union de la gauche plus embêtée par les dissidents ?

L’alliance à gauche arrachée au mois de mai, malgré une campagne présidentielle houleuse, a, on l’a dit, également provoqué des frustrations. La patronne socialiste de la région Occitanie Carole Delga, l’ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve et même François Hollande ont soutenu sur le terrain ces dernières semaines des socialistes écartés de l’accord de la Nupes pourtant validé par le conseil national du parti. « Nous sommes pour l’union de la gauche. Et le principal objectif est de battre les candidats macronistes. Mais dans cet accord hégémonique pour Mélenchon, le compte n’y est pas pour le PS, donc je soutiens les candidatures socialistes », défend ainsi le sénateur du Val d'Oise Rachid Temal.

« Les dissidents, c’est anecdotique, personne m’en parle sur le terrain », nous disait l’insoumise Danielle Simonnet mercredi soir lors d’un meeting, alors que la candidate investie par la Nupes dans la 15e circonscription parisienne affrontera l’ex-députée PS Lamia El Aaraje. Une soixantaine de dissidents socialistes ont ainsi décidé de maintenir leur candidature, notamment en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Un sujet qui semble bien agacer les cadres insoumis, qui n’ont pas répondu à nos sollicitations pour cet article. Il y a un mois, lors de la présentation de l’accord unitaire à gauche, Jean-Luc Mélenchon avait de son côté fustigé « ceux qui présentent des candidats contre l’Union populaire », les qualifiants de « candidats macronistes ».

Mais au-delà des cas personnels, ces dissidences auront-elles un réel impact lors du scrutin ? « Au niveau national, le score des dissidences reste marginal. Nous avons estimé dans notre dernière enquête le poids des divers gauche à environ 4 %, et celui de divers droite à 1 %, répond Frédéric Dabi, directeur Général Opinion de l'Ifop. Cela paraît peu, mais les quelques points manquants pourraient empêcher la Nupes d’être symboliquement en tête sur l’ensemble du territoire au soir du premier tour. Surtout, dans certaines circonscriptions, ces sortes de primaire internes à la gauche pourraient empêcher la qualification ». En cas de forte abstention le 12 juin, il n’y aura quasiment pas de triangulaire. Seules les deux candidatures arrivées en tête au soir du premier tour pourront se maintenir au second.