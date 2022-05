Marine Le Pen a relancé sa demande d’une « taxation exceptionnelle », notamment des pétroliers, pour « soutenir le pouvoir d’achat », invoquant vendredi, dans son fief d’Hénin-Beaumont, l’exemple de la Hongrie, dont elle a rencontré le Premier ministre dans la matinée.

La cheffe de file du RN a indiqué avoir discuté avec Viktor Orban de la guerre en Ukraine et des « conséquences des sanctions qui sont réclamées par l’Union européenne sur le pouvoir d’achat de nos compatriotes respectifs », pointant la « gravité » de la « situation économique et sociale de l’Europe ».

« Une taxation sur les super profits »

Le Premier ministre hongrois a choisi « de mettre en place une taxation sur les super profits d’un certain nombre de secteurs économiques, au premier rang duquel le secteur pétrolier, pour pouvoir abonder un fonds pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages », a-t-elle développé.

« Il faut que nous continuions à réclamer cette taxation exceptionnelle de ceux qui (…) profitent en réalité de la crise économique », a-t-elle ajouté, reprenant une proposition qu’elle avait émise en campagne pour la présidentielle. La rencontre avec le dirigeant nationaliste hongrois s’est tenue dans la matinée à l’ambassade de Hongrie à Paris, avait annoncé Marine Le Pen sur Twitter.

Leur dernier rendez-vous remonte à fin janvier à Madrid où, alors candidate à la présidentielle, Marine Le Pen avait rencontré ses alliés d’extrême droite et souverainistes d’Europe.

Une visite électorale de deux jours

Marine Le Pen entamait à Hénin-Beaumont une visite électorale de deux jours dans le Pas-de-Calais, où elle se représente dans la 11ème circonscription. Elle y a gagné en 2017 son entrée au Parlement, avec 58,6 % des voix face à la candidate LREM, Anne Roquet.

Elle y fera notamment face à Marine Tondelier, trésorière d’EELV et conseillère municipale d’opposition à Hénin-Beaumont, investie par la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (Nupes). Au second tour de l’élection présidentielle, la dirigeante du RN avait obtenu 67,15 % des voix à Hénin-Beaumont, ancien bastion socialiste frappé par la désindustrialisation dirigé par son suppléant, Steeve Briois.