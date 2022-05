Le quinquennat se termine vendredi à minuit, et si rien n’oblige Emmanuel Macron à changer de gouvernement à ce moment-là, c’est le scénario vers lequel l’Elysée s’oriente depuis le lendemain du second de l’élection présidentielle. Le chef de l’Etat a « remercié » ce mercredi lors du Conseil des ministres le chef du gouvernement Jean Castex et ses ministres pour le « travail accompli » depuis juillet 2020, a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, laissant entendre qu’il s’agissait du dernier Conseil des ministres de l’équipe en place.

Emmanuel Macron « a remercié chacune et chacun pour le travail qui a été fait (…) Il a dit avec solennité et affection qu’il avait été très fier d’être autour de cette table avec Jean Castex et son gouvernement ces deux dernières années », a souligné Gabriel Attal. Au cours du Conseil des ministres, « le président a eu un mot de remerciement appuyé pour le gouvernement et pour Jean Castex », qu’il a salué « pour le travail qui a été fait » en dépit des « sacrifices nécessaires dans ces fonctions », selon les propos rapportés par Gabriel Attal.

Le nom du futur Premier ministre bientôt connu ?

Jean Castex avait succédé en juillet 2020 à Edouard Philippe, le premier chef du gouvernement d’Emmanuel Macron. « Il y a près de deux ans, Jean Castex a accepté de diriger un gouvernement de combat. Oui, il y a eu des combats avec la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et évidemment beaucoup d’autres », a ajouté le porte-parole du gouvernement. « Le président a été très élogieux envers Jean Castex, on sentait une amitié profonde. Il y avait un côté affectif, des deux côtés », a par ailleurs rapporté un ministre.

Reste maintenant à élaborer un nouveau gouvernement. Plusieurs personnalités ont déjà indiqué avoir refusé Matignon, et les rumeurs vont bon train depuis plusieurs semaines. De son côté, Emmanuel Macron a déclaré lundi à Berlin savoir qui serait son prochain Premier ministre, tout en refusant de dévoiler son nom. Il avait auparavant indiqué qu’il devait avoir une fibre à la fois « sociale, environnementale et productive », et si possible être une femme.