Louis Giscard d'Estaing, invité de « Face aux Territoires » jeudi 10 mai

« Face aux Territoires », c’est une émission politique lancée par Ouest-France, TV5 Monde et Nice Matin et à laquelle 20 Minutes également. Un rendez-vous hebdomadaire, présenté par Cyril Viguier, qui a cours depuis la rentrée de septembre et se veut différent des émissions politiques diffusées sur les médias nationaux, notamment parce que le format souhaite permettre aux citoyens d’interpeller leurs représentants sur des sujets de vie quotidienne.

Louis Giscard d’Estaing, invité de ce jeudi

Ce jeudi 10 mai, c’est Louis Giscard d'Estaing, un homme politique français, membre de l’UDF, de l’UMP puis de l’UDI et fils de l’ancien président de la République française Valéry Giscard d'Estaing, qui sera l’invité de l’émission hebdomadaire. Chef d’entreprise, il est maire de Chamalières depuis 2005 et conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2016.