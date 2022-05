Cérémonie d’investiture d’Emmanuel Macron : Le Président fait le serment de « léguer une planète plus vivable et une France plus vivante »…

12h06 : De l’autre côté de l’Elysée, les invités et invitées commencent à partir

Laurent Fabius recompte mentalement et en direct toutes les voix, bureau par bureau, puis fait une addition et enfin livre oralement le résultat final. Costaud pic.twitter.com/QhHrt6D6dQ

C’est plus long que d’habitude, l’Elysée souhaite marquer le côté militaire en pleine guerre en Europe. Notez qu’en 2017 Emmanuel Macron avait remonté le Champs-Elysées en véhicule militaire, ce qui n’était pas l’usage. Là aussi, il faut montrer que c’est le chef des armées.

11h55 : Emmanuel Macron rend les honneurs au drapeau, et c’est parti pour La Marseillaise

11h53 : Et les 21 coups de canons sont tirés !

11h49 : Après le tour des invités et invitées, qui doit prendre fin à midi, il y aura une revue de troupes dans le jardin de l’Elysée

Laurent Fabius a un peu hésité tout à l’heure lors de la proclamation des résultats de l’élection. On sait maintenant pourquoi : c’est qu’il s’est trompé !

11h47 : STOP THE COUNT !

11h43 : On en est à la famille proche d’Emmanuel Macron

Émus au larmes, la mère et le père de Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie assassiné en octobre 2020 , sont présents à la cérémonie d’investiture du président de la république cc @TF1Info pic.twitter.com/4sfQ5zTqMJ

Plusieurs fois ministre de la Culture sous François Mitterrand et aujourd’hui président de l’Institut du Monde arabe à Paris.

