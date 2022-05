Premier jour de campagne et première polémique. Tout juste désigné candidat de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES) dans la 18e circonscription de Paris pour les législatives, Aymeric Caron est accusé de vouloir interdire de vote une partie de la population. La première salve semble avoir été tirée par le journaliste du Figaro, Paul Sugy. Le 3 mai, jour de l’annonce de la candidature de l’essayiste, il a publié une vidéo sur son compte Twitter, accompagné du commentaire : « dans cinq ans, les cons ne voteront plus… puisque Aymeric Caron ne veut laisser le droit de vote qu’à ceux qui ont leur "permis de voter". »

Si vous êtes électeur dans la 18ème circonscription de Paris, vous êtes prévenu : dans cinq ans, les cons ne voteront plus... puisque @CaronAymericoff ne veut laisser le droit de vote qu'à ceux qui ont leur "permis de voter" 🤷‍♂️ https://t.co/MBT5d36PCh pic.twitter.com/NbryckwrSX — Paul Sugy (@PaulSugy) May 3, 2022

Dans l’extrait vidéo, tiré de l’émission « C à Vous » sur France 5, Elisabeth Lemoine interroge l’ex-chroniqueur de Laurent Ruquier sur sa volonté d’instaurer un permis de voter : « Le citoyen inculte et irresponsable n’aura plus voix au chapitre. C’est une drôle de démocratie ça quand même… Qui décide de qui est assez cultivé et responsable pour avoir le droit de voter ? » « La société », répond du tac au tac Aymeric Caron, établissant une comparaison avec les diplômes obtenus par les médecins ou les avocats leur permettant d’exercer.

De nombreuses personnalités ont fustigé Aymeric Caron après la publication de la vidéo.

Le tweet et la vidéo ont été repris des dizaines de fois, notamment par des figures politiques de droite, d’extrême-droite et… l’intéressé lui-même qui accuse le journaliste d’avoir tiré 20 secondes de leur contexte.

La vidéo, toujours disponible en ligne, date en réalité du 21 novembre 2017. Aymeric Caron est invité pour présenter son livre Utopia XXI, dans lequel il décrit « une société parfaite », un ouvrage inspiré de la société utopique imaginée par l’humaniste anglais Thomas More dans son œuvre L’Utopie, écrite et publiée en 1516.

Dans un second tweet, également publié le 3 mai, le journaliste du Figaro reprend une citation du livre qui évoque effectivement ce permis de voter – « le citoyen inculte et irresponsable n’aura plus voix au chapitre. Personne ne pourra plus participer à la vie de la communauté sans avoir apporté les preuves qu’il en est digne » – sans toutefois préciser que l’ouvrage est à mi-chemin entre un roman et un essai politique. Ni préciser qu’Aymeric Caron, dans son livre, conditionne ce droit de vote à un gouvernement qui garantit « pour tous l’accès à la connaissance la plus large possible, ainsi que la circulation d’une information indépendante. »

Une idée mise en stand by…

Si cet ouvrage est une fiction, Aymeric Caron fait cependant le parallèle avec la vie réelle. Dans la suite de la vidéo, il met son idée de permis en opposition avec l’obligation de vote. A ses yeux, cette mesure serait davantage « une atteinte à la liberté » puisqu’elle oblige ceux qui ne veulent pas s’intéresser à la vie politique à se prononcer. L’essayiste argue également que la semaine de 15h de travail, autre point proposé dans son livre, permettrait aux citoyens d’avoir « le temps de s’investir dans la vie politique ».

Aymeric Caron a toutefois mis son idée en stand-by en rejoignant les rangs du NUPES qui prône… le vote obligatoire. Contacté par nos confrères de Checknews, il explique : « Ce n’est plus du tout d’actualité pour moi, de défendre cette mesure aujourd’hui. Je porte le programme de l’Union populaire et je m’engage sur ses mesures. J’ai des positions personnelles, mais que j’ai mises de côté, comme c’est le cas pour de nombreuses personnes dans un mouvement politique. »