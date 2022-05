Depuis sa déclaration, au soir du second tour de la présidentielle, appelant à soutenir Emmanuel Macron et à l’aider à « unir le pays », la présidente LR du conseil régional des Pays-de-la-Loire n’est pas épargnée pas les critiques du camp républicain. Des critiques qui se sont d’autant moins dissipées que Christelle Morançais est, depuis, régulièrement citée dans la presse comme une potentielle ministre, voire même Premier ministre, du futur gouvernement macroniste. L’élue âgée de 47 ans a donc décidé ce jeudi de publier une mise au point sur les réseaux sociaux.

« Mon nom circule actuellement. On me prête des stratégies, des ambitions. On me prête des visites secrètes à l’Elysée. Tout ça me met profondément mal à l’aise. Peut-être parce que je me trouve embarquée dans cette histoire sans le vouloir. Peut-être parce que ce petit manège est tout ce que je déteste en politique », s’insurge celle qui est devenue présidente de la région Pays-de-la-Loire en décembre 2015 à la suite du retrait de Bruno Retailleau (LR), touché par l’interdiction de cumuler des mandats, avant d’être réélue en son nom en juin 2021.

« J’éprouve un sentiment d’urgence, le sentiment que la partie touche à sa fin, qu’il faut que l’on se ressaisisse vite, qu’il faut que l’on écoute sérieusement les Français, que l’on mette rapidement un terme à tout ce cirque qui, de la gauche à la droite en passant par le "en même temps", montre le visage le plus navrant de la politique », ajoute-t-elle.

« Je n’ai besoin d’aucune place, d’aucun poste »

Très critique vis-à-vis des Républicains à qui elle reproche de faire « comme si rien ne s’était passé » après les 4,7 % de Valérie Pécresse au premier tour, Christelle Morançais poursuit en référence à Emmanuel Macron. « Mon camp ou ce qu’il m’en reste me traite de vendue. Le camp du président me considère comme ralliée. Mais je ne suis pas plus vendue que ralliée. J’aime mon pays, je veux qu’il s’en sorte. Je serai toujours du côté du courage, du côté de la volonté, du côté de la raison. Et si Emmanuel Macron est du côté du courage, de la volonté et de la raison, alors je le soutiendrai sans état d’âme ! »

En conclusion de son communiqué, l’ancienne cheffe d’entreprise affirme qu’elle n’ambitionne rien d’autre que de servir la région Pays-de-la-Loire. « Je n’ai besoin d’aucune place, d’aucun poste, d’aucun titre. J’ai déjà tout ce qu’il me faut : mon mandat de présidente de région, un mandat que j’aime et qui me permet d’agir et de faire, à la place qui est la mienne, du mieux que je peux pour changer les choses. »