Depuis plusieurs jours, l’avenir politique de la France s’écrit à tâtons, entre rumeurs sur le (ou la) futur Premier ministre, scrutation de la bagagerie de Matignon et timing de l’auto-passation de pouvoir d’Emmanuel Macron. A l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi, présenté pour la deuxième fois comme pouvant être le dernier du gouvernement Castex, l’horizon s’est un peu dégagé. « Le gouvernement Castex ira au bout du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, qui s’achève le 13 mai minuit », s’est engagé le porte-parole Gabriel Attal.

Cette déclaration écarte donc toute nomination d’une nouvelle équipe d’ici cette date, alors que les spéculations vont bon train sur les candidats pour remplacer Jean Castex à Matignon. « Le gouvernement est à la tâche pour agir, protéger les Français, prendre toutes les décisions nécessaires, et le temps des décisions individuelles et des nominations n’est pas venu. Aucune proposition n’a été faite à qui que ce soit en la matière », a précisé Gabriel Attal, citant les propos du chef de l’Etat lors du Conseil des ministres.

Le gouvernement occupé par la guerre en Ukraine et le Covid-19

La cérémonie d’investiture d’Emmanuel Macron, prévue samedi, ne donne pas le coup d’envoi du second mandat qui ne démarre que le 14 mai, a-t-il précisé. Pour l’instant, « le gouvernement est chargé d’anticiper et préparer les textes sur les engagements du président dans la campagne électorale, comme l’indexation des pensions sur l’inflation à partir de juillet » et « le développement des énergies renouvelables » pour « réduire les délais et simplifier ».

Devant ses ministres, le chef de l’Etat a aussi rappelé que « le gouvernement Castex est à la tâche sur différents sujets d’actualité », en particulier la guerre en Ukraine et ses conséquences ainsi que l’évolution de l’épidémie de Covid-19. La situation sanitaire, en « très nette amélioration, donnera lieu à des adaptations dans les prochaines semaines » des mesures en vigueur, a ajouté le chef de l’Etat sans autre précision, selon Gabriel Attal.