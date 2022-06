Dès sa réélection, Emmanuel Macron se voyait coller l’étiquette de « président le plus mal élu de la Ve République » par Jean-Luc Mélenchon. Le chroniqueur économique Pascal Perri a répondu à cette affirmation sur le plateau de LCI en rétorquant au contraire que c’est le chef de file des Insoumis qui devait remettre en question son mandat de député : « Je vais appeler maintenant monsieur Mélenchon le député le plus mal élu de l’Assemblée nationale. Vous savez quel a été le taux d’abstention quand il a été élu député à Marseille ? […] 70 %. Le député le plus mal élu de France. »

Si @EmmanuelMacron est "mal élu", que dire des députés LFI ? @JLMelenchon a été élu député avec 19% des inscrits, on ne l'a pourtant pas entendu contester la légitimité de son élection 🧐 pic.twitter.com/BiPwXav8t0 — Jean-René Cazeneuve (@jrcazeneuve) April 26, 2022

Des propos rapidement repris par les députés de La République en marche comme Jean-René Cazeneuve qui a affirmé que l’ancien candidat de La France insoumise « a été élu député avec 19 % des inscrits ». Et d’ajouter : « On ne l’a pourtant pas entendu contester la légitimité de son élection. »

FAKE OFF

La déclaration de Pascal Perri est fausse, Jean-Luc Mélenchon n’est pas le député le plus mal élu de l’Assemblée nationale. Lors du second tour des législatives de 2017, il a récolté 11.912 voix soit 59,85 % des suffrages exprimés. Ce sont donc 19,96 % des inscrits dans la 4e circonscription de Marseille qui ont voté pour lui. Mais en réalité, il existe des députés qui ont obtenu un pourcentage bien inférieur à celui de l’Insoumis.

Sur son site, le gouvernement donne accès à tous les résultats des élections législatives de 2017. En comparant les pourcentages de voix obtenues par rapport aux inscrits, Jean-Luc Mélenchon n’est que le 128e député le plus mal élu. Celui qui a obtenu le moins bon score est M’jid El Guerrab, qui représente la 9e circonscription des Français établis hors de France. Il a obtenu seulement 6,16 % des voix. A l’Assemblée, il fait partie du groupe Agir ensemble, dont certains membres viennent de La République en marche, d’autres d’Agir ou encore de l’UDI. On constate d’ailleurs que ce sont les représentants des Français de l’étranger qui ont fait les moins bons scores. Pour ce qui est de la France métropolitaine, Zivka Park, députée LREM du Val-d’Oise, a été la moins bien élue avec 13,99 % des votes des inscrits.

Du côté de ceux et celles qui ont été le mieux élus, on retrouve Annick Girardin, la ministre de la Mer, qui a été élue à Saint-Pierre-et-Miquelon avec 37,92 %.