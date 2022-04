Tout juste réélu, Emmanuel Macron voit son bilan, et ce qu’il prévoit de faire sur son second quinquennat, critiqué. Sur France Inter, François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains a pointé du doigt l'éducation, mettant la faute sur la politique menée par le président. « Nous avons le système scolaire le plus inégalitaire de tous les pays de l’OCDE, nos élèves sont arrivés derniers en mathématiques dans toute l'Union européenne », a-t-il affirmé.





L’opposition est bien entrée en campagne pour les législatives, et la droite tente de se faire une place. Mais cette affirmation est-elle vraie ? Certains internautes ont un doute. 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

François-Xavier Bellamy dit plutôt vrai. Si la France n’a pas le système scolaire le plus inégalitaire de l’OCDE, elle fait tout de même partie des mauvais élèves. Tous les trois ans, une étude est menée pour évaluer les connaissances des élèves de 15 ans, dans l’OCDE, et de déterminer ce qu’ils peuvent faire grâce à leurs connaissances. Cela s’appelle le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA).

« Comme déjà observé lors des éditions précédentes du PISA, la France est l’un des pays de l’OCDE où le lien entre le statut socio-économique et la performance dans PISA est le plus fort », conclut la dernière étude publiée à partir des évaluations de 2018. Le graphique qui présente l’écart socio-économique en compréhension à l’écrit indique que la France est parmi les plus mauvais. L’étude indique que les élèves issus de milieu socio-économique favorisé ont obtenu des résultats supérieurs de 107 points à ceux des élèves défavorisés. Alors que l’écart moyen dans l’OCDE est de 89 points. Seuls Israël et le Luxembourg ont un écart plus élevé que celui de la France.

La France est également au-dessus de la moyenne de l’OCDE pour ce qui est de l’indice d’isolation des élèves en difficultés. C’est aussi le cas pour la différence entre les établissements favorisés et défavorisés dans l’indice de pénurie en personnel ainsi qu’en matériel. Pour autant, cette inégalité dans le système scolaire ne date pas d’hier. La tendance est la même sur les études plus anciennes, et l’écart diminue d’ailleurs petit à petit.

Dernier de la classe en mathématiques ?

Cette même étude précise : « Les élèves en France ont obtenu des résultats légèrement supérieurs à la moyenne de l’OCDE en mathématiques et en sciences ». Les Français ont un score moyen de 495 points, pour une moyenne à 489 points.

Pour ce qui est de l’Union européenne, évoquée par François-Xavier Bellamy, il faut se référer à l’évaluation internationale des élèves de CM1 en mathématiques et en sciences (TIMSS). Et là, la France n’est pas aussi bonne élève. La dernière datée de 2019 explique : « Par rapport à l’évaluation TIMSS 2015, les performances des élèves français montrent une très grande stabilité. Avec un score de 485 points en mathématiques, la France, se situe en deçà de la moyenne européenne (527). » Lors de la publication de l’étude, le président de l'IEA, Thierry Rocher, expliquait : « Cette baisse des résultats est une tendance de fond et de long terme. » Et d’ajouter : « Nos professeurs des écoles ont un degré de confiance en eux pour aborder les maths plus bas que ceux de l’Union européenne. »