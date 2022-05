« Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice ». Rarement un patronyme accolé à une fonction aura provoqué une telle sidération. Le 6 juillet 2020, quand le secrétaire général de l’Elysée égrène solennellement les noms des ministres chargés de composer le nouveau gouvernement Castex, celui de l’avocat laisse sans voix les professionnels de justice. Certains de ses amis, prévenus quelques jours plus tôt, ont même cru à une blague. « Nous étions interloqués, presque suspicieux ! », se souvient l’avocat Jérôme Gavaudan, qui préside le Conseil national des barreaux (CNB).

Son confrère pénaliste, bien connu des Français pour ses coups d’éclat dans les prétoires est pourtant très sérieux. Trente-six ans après avoir prêté serment comme avocat à Douai, Eric Dupond Moretti a donc abandonné la robe pour enfiler le costume de garde des Sceaux. Un changement de casquette qui n’a fait rire personne dans les rangs des organisations syndicales de magistrats, dont la méfiance initiale n’a jamais baissé d’un cran en deux ans de règne d'« acquittator » place Vendôme.

Une « déclaration de guerre »

Sollicitée par l’Agence France Presse le jour de l’annonce de sa nomination, la présidente de l’USM (Union syndicale des magistrates), Céline Parisot, avait qualifié cette décision de « déclaration de guerre » à l’égard de sa profession. Si la guerre n’a pas eu lieu, les relations glaciales entretenues entre les syndicats de magistrats et le ministre qui se verrait bien rempiler ne se sont jamais réchauffées, bien au contraire. Redoutant de possibles conflits d’intérêts entre ses nouvelles fonctions de ministre et son métier passé d’avocat, deux syndicats – l’USM et le Syndicat de la magistrature (SM) – ont déposé plainte en décembre 2020 contre Eric Dupond-Moretti.

Les deux organisations lui reprochaient d’avoir profité de son nouveau statut pour intervenir dans des dossiers pour lesquels il était auparavant avocat. Ces plaintes ont conduit à l’ouverture d’une enquête par la CJR (cour de justice de la République) puis à la mise en examen d’Eric Dupond-Moretti pour prise illégale d’intérêts, le 16 juillet 2021.

Un coup dur pour le ministre qui a malgré tout bénéficié du soutien de l’exécutif. « Personne n’a été dupe de la politisation de cette affaire », souligne un macroniste. Contrairement à une position défendue en 2017, Emmanuel Macron a, cette fois-ci, préféré conserver son garde des Sceaux et balayer la « jurisprudence » Balladur selon laquelle tout ministre mis en examen devrait démissionner. Une marque de confiance précieuse pour le novice en politique qui s’est imposé comme l’une des rares figures identifiables de la Macronie et l’un de ses plus ardents défenseurs auprès du grand public.

Une grève « historique »

Mais la défiance à l’égard du ministre, un temps circonscrite aux acteurs syndicaux, s’est propagée au sein de toute la profession à l’automne dernier. La magistrature, d’ordinaire silencieuse, s’est retrouvée dans la rue lors d’ une mobilisation inédite qui a su fédérer juges, greffiers et avocats. Cette grève est née après la publication d’une tribune dans Le Monde dans laquelle de jeunes magistrats dénonçaient des « conditions de travail difficiles », un manque de temps chronique, des effectifs « en souffrance » et une « perte de sens » au sein de la profession.

Signe de cette crispation autour du ministre, une passe d’armes inhabituelle a surpris les acteurs du milieu en janvier dernier. À l’occasion de l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, le procureur général François Molins avait regretté dans son discours des « conditions de travail intenables » et le « manque structurel de moyens » de la justice. Des propos jugés « scandaleux » par Eric Dupond-Moretti qui, selon plusieurs témoins, avait tancé le haut magistrat dans les couloirs feutrés de l’instance judiciaire.

« C’est l’une de ses grandes réussites place Vendôme, ironise le député du nord, Ugo Bernalicis (LFI), Eric Dupond-Moretti aura réussi à lancer un mouvement intersyndical historique et à mobiliser des magistrats qui jusqu’ici avaient pour habitude de ne jamais sortir de leur réserve. Et ça, personne ne l’avait fait avant lui ! »

Une hausse du budget et des recrutements

« Cette mobilisation a été extrêmement injuste au regard de ce qu’il a obtenu comme avancées sur le plan humain et financier », regrette pour sa part un fin connaisseur de la Chancellerie. Lors d’une conférence de presse organisée quelques jours avant cette grève, Eric Dupond-Moretti avait tenu à défendre son bilan bec et ongles. « Lorsque nous sommes arrivés, la justice était en état d’urgence absolue. Nous avons réparé les urgences les plus criantes », avait-il lancé. De fait, en cinq ans, le budget du ministère est passé de 8,9 milliards d’euros en 2022 contre 6,8 milliards en 2017. Le budget des services judiciaires, pour le fonctionnement des tribunaux notamment, a connu une hausse de 18 % en cinq ans et 698 magistrats et 870 greffiers ont été recrutés.

« Objectivement, on ne peut pas lui enlever les hausses de budget successives obtenues. Mais le ministre n’a pas réussi à sortir la Justice de son état de sous-dotation structurelle. On regrette aussi qu’une grande partie de ces fonds ait été utilisée pour embaucher des contractuels qui sont des emplois précaires et qui ne sont pas de nature à répondre aux véritables besoins dans les tribunaux », souligne Kim Reuflet, secrétaire générale du Syndicat de la magistrature. Parmi ces contractuels, près de 1.400 ont toutefois été pérennisés, assure de son côté la Chancellerie.

Habileté politique

Habitué aux joutes verbales dans les prétoires, l’ancien avocat s’est aussi illustré dans l’Hémicycle. En moins de deux ans, le ministre a défendu près de 25 textes devant les parlementaires. Le renforcement du secret professionnel des avocats, la création d’un code de justice pénale des mineurs ou la mise en place des procès filmés sont à mettre à son crédit. Opposé à leur mise en place lorsqu’il était pénaliste, Eric Dupond-Moretti a acté la généralisation des cours criminelles départementales, ces juridictions sans juré populaire visant à décharger les assises submergées. Une « habileté politique », souligne un macroniste : « S’il avait décidé de supprimer cette cour qui avait pourtant porté ses fruits lors d’une première expérimentation, on lui aurait reproché de faire primer ses anciennes convictions d’avocat sur l’intérêt général ! »

Pour son confrère Jérôme Gavaudan, les avancées apportées par la loi sur la confiance dans l’institution judiciaire ont également permis « d’inverser la vapeur » en matière de libertés individuelles et collectives. « Au début du quinquennat, on était dans une tendance sécuritaire avec le vote de lois antiterroristes ou la loi sur sécurité globale. Dupond-Moretti, lui, a introduit des dispositions très importantes qui permettent de renforcer les droits de la défense et des justiciables », salue-t-il.

Un temps limité

Mais le temps imparti au garde des Sceaux aura eu raison de certaines de ses ambitions. Lancés en grande pompe par le chef de l’Etat à Poitiers en octobre 2021, les Etats généraux de la Justice n’ont pas pu aboutir à temps pour le ministre. Envisagées pour mars, les recommandations élaborées de façon indépendante par un comité ne pourront finalement pas être présentées avant le remaniement, indique une source judiciaire.

Enfin, lors de son arrivée place Vendôme, le garde des Sceaux avait fait le vœu de porter « la réforme du parquet tant attendue ». Maintes fois envisagée sous divers gouvernements et majorités, cette révision constitutionnelle qui permettrait de donner aux magistrats du parquet leur indépendance n’a jamais eu lieu. Aura-t-il l’occasion d’amener à terme cette promesse qui figurait déjà au programme d’Emmanuel Macron en 2017 ? Interrogé en décembre par Le Figaro à ce sujet, Eric Dupond-Moretti avait éludé : « On verra, les choses arrivent quand elles doivent arriver. L’avenir nous rendra savant ».