Au lendemain de la présidentielle, la hache de guerre est loin d’être enterrée entre Marine Le Pen et Eric Zemmour. Le Rassemblement national a fermé à double tour la porte à laquelle toquent les responsables du parti Reconquête pour une alliance aux élections législatives, les 12 et 19 juin prochains. L’ex candidat identitaire se retrouve plus isolé que jamais à sept semaines du premier tour. Or une nouvelle déconvenue électorale signerait l’échec de sa stratégie de radicalité et mettrait en péril son avenir politique.

« La politique, ce n’est pas le thé avec la comtesse »

Au mois de décembre dernier, à son QG parisien, Eric Zemmour vantait devant les journalistes son entrée fracassante dans le monde politique, balayant les critiques sur la « brutalité » de sa campagne. « La politique, ce n’est pas le thé à cinq heures avec la comtesse. La politique, c’est dur. Je défends mes convictions, je les exprime vivement. C’est ça, la politique, le choc des idées ». Mais les coups d’éclat médiatiques du début de campagne ont vite laissé place aux dérapages et aux controverses, notamment celle sur l’accueil des réfugiés ukrainiens, qui a entériné sa chute dans les sondages.

Malgré l’échec de cette stratégie (7% au premier tour), le candidat est resté sur la même ligne, dans un premier temps, en accablant Marine Le Pen. « C’est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen », a cinglé l’ancien éditorialiste de Cnews, appelant paradoxalement à « oublier les querelles » et « unir les forces » du « camp national ». Mais cette sortie, qui s’ajoute à une longue série d’attaques contre la députée du Pas-de-Calas, a fait s’étouffer les cadres du Rassemblement national. « Quand on veut entrer dans une maison pour discuter, on n’urine pas sur la porte avant de sonner… », a réagi Gilles Pennelle, patron du RN en Bretagne. « Il faut qu’il dégonfle sa tête, qui est énorme, et qu’il arrête d’insulter les gens », a ironisé Louis Aliot, le vice-président du RN, lundi sur France Inter.

« Le passé, c’est le passé. Zemmour a aussi été attaqué »

Devant la fermeté du RN, les proches d’Eric Zemmour tentent désormais l’appel au calme. « Les petites phrases, c’est le jeu de la présidentielle. La phrase [sur la défaite des Le Pen] était dure, mais c’est une réalité factuelle. C’était d’ailleurs le point final de cette campagne. Maintenant, il faut avancer », souffle Benjamin Cauchy. L’ancienne figure des gilets jaunes, devenue membre du comité politique du parti, rappelle que l’ancien éditorialiste de Cnews a clairement appelé à voter pour Marine Le Pen au soir du premier tour. « Le passé, c’est le passé. Zemmour a aussi été attaqué, mais qu’est-ce qui est le plus important, nos anciennes disputes ou avoir le maximum de députés ? », interroge Samuel Lafont, directeur de stratégie numérique de Reconquête, qui appelle à l’union « des patriotes face au bloc macroniste et au bloc mélenchoniste ».

Moins téméraire que ces dernières semaines, Eric Zemmour a indiqué sur Twitter mercredi que son mouvement ne présenterait « pas de candidat face à Marine Le Pen, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan ». Car si ses proches louent les 122.000 adhérents et la bonne situation financière du parti, l’ancien journaliste politique sait que l’avenir de son mouvement passe par l’élection de députés au mois de juin prochain. Marine Le Pen semble avoir trouvé là l’occasion de se débarrasser de ce rival gênant. Car le RN a balayé toute idée d'alliance, indiquant qu’il présentera bien des candidats dans les 577 circonscriptions, et notamment face à Eric Zemmour.

« Au niveau de la base et des responsables locaux, beaucoup souhaiteront cette alliance avec nous. Mais les cadres du Rassemblement national se disent peut-être que c’est l’occasion de faire disparaître Reconquête, dans un esprit de revanche, et de passions exacerbées contre les anciens du RN qui nous ont rejoints », peste Benjamin Cauchy. En privé au mois de février dernier, Marine Le Pen promettait à Eric Zemmour un destin pareil à celui de Bruno Mégret, ironisant sur la « malédiction » de ceux qui « trahissent le camp national ». L'ancien bras droit de Jean-Marie Le Pen avait disparu de la vie politique après avoir voulu s'émanciper du patron du FN.