Si le portrait-robot du prochain Premier ministre commence à se dessiner, on ne connaît toujours pas son nom. Et encore moins la composition du futur gouvernement. Alors que le dernier Conseil des ministres doit se tenir ce jeudi, nous avons demandé à nos internautes quelles personnalités ils aimeraient voir nommées aux ministères de l’Environnement, de l’Education, de la Culture, de l’Intérieur et des Sports. Une liste de noms connus ou moins, qui aideront peut-être Emmanuel Macron à faire son choix.

Ministre de l’Environnement

Qui pour succéder à Barbara Pompili au ministère de la Transition écologique ? Si Jean, Florian, Mickaël ou encore Daniel plaident pour une reconduction de la ministre parce qu’elle est « expérimentée, pragmatique, directe et maligne », deux noms ont été particulièrement cités par les internautes. Tout d’abord Pascal Canfin, ancien directeur du WWF et actuel président de la commission de l’environnement au Parlement européen. « Il est compétent et il a compris la transversalité de l’écologie, contrairement à EELV », estime Brigitte. Le nom de Jean-Marc Jancovici est également revenu à plusieurs reprises. Créateur du bilan carbone et membre du Haut conseil pour le climat auprès du Premier ministre, l’ingénieur est « l’une des seules personnes en France qui soit écologiste et rationnelle sur le nucléaire. Il comprend à la fois les problèmes du réchauffement climatiques et ceux des besoins en énergie », analyse Patrice. François et Michel, eux, aimeraient voir revenir Nathalie Kosciusko-Morizet, qui fut secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie puis ministre de l’Ecologie sous Nicolas Sarkozy. Autre ancienne ministre, Corinne Lepage, citée par Jérôme. Toujours engagée dans la protection de l’environnement, elle préside aujourd’hui Cap Ecologie. Benoît, lui, aimerait la nomination d' Eric Piolle, le maire EELV de Grenoble. Ont également été cités les noms de Ségolène Royal et de Thomas Pesquet. Oui, oui, l’astronaute.

Ministre de l’Education

Pour ce portefeuille également, un nom est revenu à plusieurs reprises pour succéder à Jean-Michel Blanquer, celui de Gabriel Attal, l’actuel porte-parole du gouvernement. Et il a des fans. « Il est jeune et dynamique, apprécie Hugo. Il pourra à la fois rassurer les parents, apaiser les tensions avec les profs et mettre en œuvre des réformes. » « Cela pourrait lui servir de tremplin vers le poste de Premier ministre », espère Florian. Paul et Benoît verraient plutôt François Bayrou. L’allié Modem d’Emmanuel Macron connaît bien la rue de Grenelle, puisqu’il a déjà occupé ce poste sous trois gouvernements de Chirac. « L’heure de son retour est arrivée », prédit Paul. Les internautes ont également cité les noms de Rachida Dati « parce qu’elle est pugnace », de l’ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti ou encore de l’actuel ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie. Ce « fidèle parmi les fidèles mérite une promotion », estime Mickaël.

Ministre de la Culture

Pour ce ministère, exit les politiques, les internautes n’ont cité que des noms de personnalités issues de la société civile. Cela va de Bernard Pivot, l' « homme de culture et de lettres », plébiscité par Pierre, à Cyril Hanouna, dont Hugo juge qu’il est « l’homme de la situation. Il saura rendre la culture accessible à tous et non à une élite ». Le nom de Stéphane Bern est revenu à plusieurs reprises. « Il est temps pour lui de faire partie d’un gouvernement », assène Paul. Aymeric et Bernard, quant à eux, verraient bien Fabrice Luchini s’installer rue de Valois.

Ministre de l’Intérieur

Gérald Darmanin occupe ce poste depuis deux ans et pour nombre d’internautes ayant répondu à notre appel, son « excellent bilan » mérite qu’il soit reconduit. Autre hypothèse de Greg, Corie ou encore Mickaël, la nomination de Marine Le Pen, ce qui serait pour ces derniers logique « au vu du nombre de personnes qui ont voté pour elle et pour ses idées », pense Mickaël. Brigitte, admiratrice de Christophe Castaner, aimerait le voir revenir, car, estime-t-elle, « il n’a pas été compris ». Quant à Pierre, il verrait pour Edouard Philippe « un bon tremplin pour la présidentielle ». Moins connu du grand public, Damien Abad ferait un excellent candidat, estime Hugo. Selon lui, le chef du groupe LR à l’Assemblée « est l’homme de la situation. Passionné par les questions de sécurité, il saura poursuivre l’action de Darmanin. Cette nomination pourrait en outre tuer définitivement la droite en vue des législatives. » Tout un programme !

Ministre des Sports

C’est une tradition de nommer des champions à ce ministère. Et dans ce domaine, c’est le nom de Zinédine Zidane qui est le plus revenu. « Il est un exemple pour les jeunes », explique Greg. D’autres internautes verraient bien Tony Estanguet devenir ministre. « C’est un battant et il a le goût du résultat », s’enthousiasme Daniel. Pas sûr, cependant, que le président du comité d’organisation des JO 2024 de Paris soit disponible. Alors pourquoi pas Yannick Noah ? « Il ajouterait une touche écolo au gouvernement », prédit Aymeric. Hugo, lui, parie plus sur Teddy Riner, rappelant qu'« il est l’une des personnalités préférées des Français. Cela collerait bien avec l’objectif d’unir les Français. Et comme il est connu à l’international, il sera parfait en vue des JO de 2024. » Etienne, enfin, a pensé à Cécile Hernandez, championne paralympique de snowboard cross. Une nomination qui donnerait une belle visibilité aux personnes en situation de handicap.