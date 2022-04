Delphine Wespiser siégera-t-elle un jour à l’Assemblée nationale ? A priori, c’est niet. L’ex-Miss France, qui avait affiché son soutien sans équivoque à Marine Le Pen entre les deux tours de la présidentielle, a annoncé sur son compte Instagram qu'elle ne parlerait plus jamais de politique. Une réponse aux nombreuses insultes et menaces dont elle a fait l’objet après sa sortie remarquée.

De là à refroidir les velléités récupératrices de certains politiques en vue des législatives ? D’autres personnalités publiques ont ainsi pu se laisser tenter par une carrière d’élu par le passé. A une moindre échelle, Delphine Wespiser elle-même est devenue conseillère municipale en 2014 dans sa commune de Magstatt-le-Bas (Haut-Rhin).

« Nos candidats sont déjà désignés »

En Alsace, la jeune femme est surtout connue pour ses nombreux engagements en faveur de la protection animale et son attachement à la culture régionale. Forcément, ses engagements pourraient correspondre avec bon nombre de partis au niveau local.

« C’est une question intéressante, mais nos candidats sont déjà désignés », sourit Jean-Georges Trouillet, président d’Unser Land, un parti alsacien issu de la mouvance autonomiste.

S’il salue « le geste fort pour l’Alsace » qu’a symbolisé son élection en tant que Miss France en 2012, il rappelle également que « le RN est aux antipodes de ce que l’on promeut au sein de notre parti » : « Je n’ai pas de commentaire à faire sur ses propos, mais ce qui est important pour nous, c’est que nos candidats portent le message qui nous définit. »

« Elle a eu du courage »

De son côté, Antoine Waechter, président fondateur du Mouvement écologiste indépendant, ne serait « pas contre » un ralliement de Delphine Wespiser à sa cause : « Pourquoi pas ? Elle a eu du courage de faire son intervention ! »

Originaires « du même coin » de l’Alsace, le Sundgau, les deux se sont « déjà croisés » par le passé. « On ne se connaît pas davantage », confie l’ancien conseiller régional. « Je pense que c’est une fille engagée. On a des valeurs qui pourraient se rejoindre, sous réserve d’inventaire et que l’on soit en cohérence. »

Malgré plusieurs tentatives, le Rassemblement national n’a pu être joint pour évoquer l’hypothèse. En attendant les élections législatives (12 et 19 juin), Delphine Wespiser a pris parti : elle s’abstiendra. De tout commentaire politique, bien sûr.