Une première rencontre entre La France insoumise et le Parti socialiste doit avoir lieu mercredi pour discuter d’un possible accord pour les élections législatives des 12 et 19 juin, a appris l’AFP auprès des deux partis.

Alors que LFI a déjà entamé des discussions avec Europe Ecologie Les Verts, le Parti communiste et le NPA, la formation de Jean-Luc Mélenchon, arrivée en troisième position à la présidentielle avec près de 22 % des voix, s’était dans un premier temps montrée réticente à discuter avec le PS, dont la candidate Anne Hidalgo n’a recueilli que 1,7 % des voix.

Une première date de rencontre a été programmée pour mercredi, a indiqué à l’AFP Manuel Bompard, le chef des négociateurs pour LFI. « Un premier pas que nous saluons », a confirmé Pierre Jouvet, chargé des négociations au sein du PS.